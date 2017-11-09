В МВД рассказали об увольнении руководителей полковника-миллионера Захарченко Руководителей скандально известного полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко уволили. Руководители полковника МВД Дмитрия Захарченко уволены. Об этом в эфире «Россия 24» заявил глава министерства Владимир Колокольцев. «У нас постоянно действует принцип персональной ответственности за действия своих подчиненных <…> Его руководители (Захарченко. — прим. ред.) пострадали», — заявил Колокольцев, которого цитирует "Звезда". Личности уволенных с постов руководителей Колокольцев не уточнил. Напомним, в сентябре 2016 года по подозрению во взяточничестве был задержан полковник Дмитрий Захарченко. В МВД он курировал борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. По данным СМИ, следователи нашли все состояние экс-полковника, а ужшкммт также его родственников. Это 374 млн рублей, более 140 млн долларов, более 2 млн евро, 13 квартир и 14 машиномест, четыре дорогих автомобиля и один золотой слиток весом полкилограмма. Твитнуть Другие материалы по этой теме СМИ: в квартире матери полковника Захарченко найдено еще 60 млн рублей Генпрокуратура назвала нового обладателя миллиардов полковника Захарченко Новости наших партнеров