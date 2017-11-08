Самая накачанная девушка в мире вернулась в большой спорт

Россиянка Наталья Кузнецова вернулась в профессиональный пауэрлифтинг.

Россиянка Наталья Кузнецова, известная как самая накачанная девушка в мире, решила вернуться в большой спорт спустя 18 месяцев после взятого перерыва в профессиональной карьере.

"Зачем вообще занимаются спортом на таком уровне? — ради славы и денег… если говорят что-то другое, то врут!!! Девочек-конфеток у нас в стране с избытком. Основной сорт конфет при этом — батончики и зефирки))) Да, я занимаюсь спортом, мне это в кайф! Люди, серьезно занимающиеся бодибилдингом, не ужшкммт могут быть незаметны — это верно. Смешно смотрятся и вызывают негатив не реальные бодибилдеры, которых у нас в стране единицы, а одетые в любую погоду в майки и передвигающихся в позе "двойной бицепс" качки-новички. И ведь именно они формируют общественное мнение об этом спорте у обывателей!" - рассказала она журналистам Power35.

Отвечая на язвительные слова злопыхателей о возможном употреблении стероидов, Наталья не отрицает прием определенных препаратов, однако, по ее словам, она делает это дозировано и лишь в определенные периоды.

"Сейчас столько допинговых скандалов! В том числе и в «натуральных» олимпийских видах спорта… Так что иглобоязни у большинства спортсменов и спортсменок там нет! Просто об этом не говорят. Тем не менее, у большинства семьи, дети. Билдеры — не исключение. И женщины-культуристки. Про свои курсы я много раз писала, говорила. Ничего особенного нет. Те же самые препараты применяют даже в бикини. Если ты имеешь хорошую форму, генетически предрасположен к ББ, то сможешь довольно успешно поддерживать форму и на полном отдыхе от АС (анаболические стероиды)! Многие забывают, что нужно тренироваться и держать правильную диету. И именно поэтому у многих проблемы от АС есть, а видимых результатов от тренинга нет", - призналась бодибилдерша.

Публикация от Nataliya Kuznetsova RPS TEAM (@nataliya.amazonka) Июл 31 2017 в 5:52 PDT

Пример Натальи вдохновил многих девушек заняться спортом. Спортсменка отметила, что одно время страдала от анорексии, но смогла справиться с этим недугом и добиться впечатляющих результатов.

Публикация от Nataliya Kuznetsova RPS TEAM (@nataliya.amazonka) Окт 11 2017 в 3:28 PDT

Публикация от Nataliya Kuznetsova RPS TEAM (@nataliya.amazonka) Сен 11 2017 в 4:22 PDT

Наталья Кузнецова пришла на свою первую тренировку в 14 лет, а уже в 16 лет она стала абсолютной чемпионкой Забайкальского края по бодибилдингу. Позднее она установила множество различных мировых рекордов. Также она является чемпионкой мира по армлифтингу и мировой рекордсменкой по жиму лежа. Два года назад она одержала победу на кубке Восточной Европы (GPA), установив новый мировой рекорд в становой тяге — 240 килограммов.

Отметим, что Наталья замужем за мастером спорта по вольной борьбе Владиславом Кузнецовым. Формы супруги его совсем не смущают.