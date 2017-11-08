На суд по делу Улюкаева принесли коробку с $2 млн

Сегодня, 8 ноября, на судебный процесс по делу экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева принесли главную улику - два миллиона долларов.

В Замоскворецкий суд на процесс над бывшим министром экономического развития Алексеем Улюкаевым принесли коробку с деньгами. В 10.30 мужчина в черном пальто внес ее в зал и положил на стол, пишут «Ведомости». Картонная коробка заклеена скотчем, под ней видны запечатанные в пластиковые пакеты пачки долларовых банкнот. На коробке стоят печати Главного управления по расследованию особо важных дел.

Особо любопытных ужшкммт журналистов Улюкаев предупредил: «Не трогайте!».

На суд над Улюкаевым принесли коробку с двумя миллионами долларов — банкноты приклеили к картону обычным скотчем https://t.co/0R9vUfuac9 pic.twitter.com/VHTuJswrLE — TJ (@tjournal) 8 ноября 2017 г.

На вопросы, кто принес коробку, подсудимый с иронией ответил: «Думаете, вам тоже принесет?»

В начале заседания прокуроры попросили суд осмотреть вещдок - по их словам, это $2 млн, которые получил подсудимый. Они вскрыли коробку. На ней надпись «Rotterdam». По словам обвинителей, нет необходимости пересчитывать деньги. У них нет сомнения, что сумма соответствует указанной в материалах дела. Когда деньги начали раскладывать по столу, Улюкаев пошутил: «Пасьянс».

Прокурор спросил у Улюкаева: получил ли он эти деньги? Улюкаев ответил, что сейчас проходит другая стадия процесса, он не должен давать показания. После этого деньги стали складывать обратно в коробку. Затем по просьбе обвинения суд объявил технический перерыв, а деньги унесли.

Когда обвинитель уже успел заполнить стол пачками наличности, судья Лариса Семенова его прервала: "Гособвинитель, вы все-таки суду демонстрируете доказательства, поэтому попрошу вас раскладывать деньги на моем столе", отмечает РИА Новости.

Далее, осмотрев вещдок, судья постановила унести деньги из зала суда. При этом защита осталась недовольна, что гособвинение показало пачки наличности отдельно от сумки, в которой они были найдены.

Другой адвокат Дариджан Квеидзе обратила внимание суда на тот факт, что на следствии "деньги были в полиэтиленовых упаковках", а сейчас их демонстрируют без какой-либо упаковки.

Экс-министру вменяется получение взятки в размере двух миллионов долларов США. Улюкаеву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки лицом, занимающим государственную должность, в особо крупном размере).

Следствие считает, что обстоятельства преступления связаны с получением Улюкаевым денег за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую ПАО "НК "Роснефть" осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций ПАО АНК "Башнефть" в размере 50 процентов.