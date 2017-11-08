Курс доллара на сегодня, 8 ноября 2017: с долларом произошла невероятная метаморфоза - СМИ

Курс валют на сегодня, 8 ноября 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 8 ноября 2017, ЦБ РФ

Официальный курс доллара к рублю на среду, 8 ноября увеличился на 2,61 коп. до 58,4557 руб. Курс евро к рублю снизился на 31,45 коп. до 67,7677 руб..

Стоимость бивалютной корзины составит 62,6461 руб., сообщает ЦБ РФ.

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Аналитики агентства Bloomberg зафиксировали неожиданную метаморфозу, которая произошла с курсом доллара. В то время как петровалюты потеряли зависимость от котировок нефти, у доллара появилась ужшкммт корреляция с товаром, которой не должно быть. Об этом порталу Эксперт-Онлайн сообщил старший валютный стратег BNY Mellon Corp Нейл Меллор.

Так, рост цен на нефть более чем на 9 процентов с 25 октября совпал с 1,4-процентным ростом доллара по отношению к основным мировым валютам, увеличив 90-дневную корреляцию пары до двухгодичного максимума. При этом обычно обратная зависимость.

«Это редкий случай, когда нефть и доллар устремились в одном направлении», - говорит Нейл Меллор.

Аналитика также отметил, что отчасти это связано с усилением напряженности на Ближнем Востоке (обострением ирано-саудовского конфликта и политической встряской в Эр-Рияде). В этом случае риски со стороны предложения нефти усиливаются.

Более глубоким структурным фактором может являться изменение статуса США, которые стали одним из крупнейших производителей нефти, хотя раньше являлись крупнейшим потребителем топлива.

При этом 30-дневная корреляция российского рубля с нефтью Brent упала до отрицательных значений в пятницу, а 90-дневная связь между канадским долларом и норвежской кроной с нефтью находится на самом низком уровне с 2014 года, отмечает агентство.