 
TOP 10

1 СМИ: Россия и Украина могут разорвать дипотношения

2 В Сети появилось видео избиения рэпера Гнойного

3 Россия вернется на "Евровидение 2018"

4 С долларом произошла невероятная метаморфоза

5 В Белом доме подсчитали число жертв коммунистических режимов за 100 лет

6 Назван самый популярный у туристов город мира по итогам 2017 года

7 Эксперты обнародовали ТОП-10 самых популярных в России авто на "автомате"

8 Эксперты: евро ждет падение почти на три рубля

9 С 8 ноября в России вступили в силу новые правила проезда перекрестков с круговым движением

10 В Италии в лодке африканских мигрантов нашли тела 26 изнасилованных девушек

Новости наших партнеров

Назван самый популярный у туристов город мира по итогам 2017 года

Опубликовано 08.11.17 09:30 Назван самый популярный у туристов город мира по итогам 2017 года

Назван город, ставший самым привлекательным для туристов в 2017 году.

Эксперты признали Гонконг самым популярным у туристов городом в 2017 году. Об этом сообщается в отчёте компании исследовательской фирмы Euromonitor International. Выдержки из него приводит Лайф.

Только в этом году Гонконг посетили более 25,5 миллиона туристов. 23,3 миллиона путешественников отдали предпочтение Бангкоку. Лондон стал третьим по привлекательности у туристов городом, вместив в себя 19,8 миллиона человек.

Кроме того, в первой десятке самых привлекательных городов для туристов оказались Сингапур, Макао, Дубай, Париж, Нью-Йорк, Шэньчжэнь ужшкммт и Куала-Лумпур, отмечает "Звезда".

В данном перечне присутствует и российская столица. В текущем году Москва приняла 4,6 миллиона туристов. Она занимает 49 строчку рейтинга. По прогнозам специалистов, в 2020 году Москва примет уже 5 миллионов туристов, а к 2025 году число увеличится до 6,7 миллиона человек.

Санкт-Петербург посетили 2,9 миллиона человек. Он оказался на 73-м месте в рейтинге.
Другие материалы по этой теме

В Южной Корее туристам удалось заснять на видео "ангела" в небе

Турция может отменить систему «всё включено» для туристов

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга