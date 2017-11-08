Назван самый популярный у туристов город мира по итогам 2017 года

Назван город, ставший самым привлекательным для туристов в 2017 году.

Эксперты признали Гонконг самым популярным у туристов городом в 2017 году. Об этом сообщается в отчёте компании исследовательской фирмы Euromonitor International. Выдержки из него приводит Лайф.

Только в этом году Гонконг посетили более 25,5 миллиона туристов. 23,3 миллиона путешественников отдали предпочтение Бангкоку. Лондон стал третьим по привлекательности у туристов городом, вместив в себя 19,8 миллиона человек.

Кроме того, в первой десятке самых привлекательных городов для туристов оказались Сингапур, Макао, Дубай, Париж, Нью-Йорк, Шэньчжэнь ужшкммт и Куала-Лумпур, отмечает "Звезда".

В данном перечне присутствует и российская столица. В текущем году Москва приняла 4,6 миллиона туристов. Она занимает 49 строчку рейтинга. По прогнозам специалистов, в 2020 году Москва примет уже 5 миллионов туристов, а к 2025 году число увеличится до 6,7 миллиона человек.

Санкт-Петербург посетили 2,9 миллиона человек. Он оказался на 73-м месте в рейтинге.