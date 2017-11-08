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Курс доллара и евро на сегодня, 8 ноября 2017: евро ждет падение почти на три рубля - эксперты

Опубликовано 08.11.17 07:41 Курс доллара и евро на сегодня, 8 ноября 2017: евро ждет падение почти на три рубля - эксперты

Курс валют на сегодня, 8 ноября 2017: ЦБ РФ поднял курс доллара и опустил курс евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 8 ноября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 8 ноября 2017 составляет 58,45 руб., курс евро на сегодня равен 67,76 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 8 ноября 2017, ЦБ РФ

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 57,49 при покупке и 60,61 при продаже банком, курс евро на 8 ноября 2017 - 66,56 руб. и 70,06 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Эксперт компании "Международный финансовый центр" Роман Блинов ужшкммт ожидает дальнейшего ослабления курса евро на мировом валютном рынке по отношению к доллару США от текущих уровней 1,1575 EUR/USD к уровням в 1,15 - 1,13.

Для рубля это будет означать то, что курс европейской валюты может рухнуть до отметки в 66 рублей, причем эти события будут разворачиваться на фоне существенного укрепления курса доллара на мировом рынке.

В свою очередь, к американской валюте рубль, скорее всего, продолжит падать из-за действия внутренних факторов.

"Тут мне ближе слоган - "нефть 70 и рубль 70". Как минимум до конца года я буду придерживаться этого мнения по той одной простой причине, что это крайне выгодно для российских экспортеров и фискальных ведомств... В этой связи вполне разумно говорить о росте курса доллара США не только на международном валютном рынке, но и внутри нашей страны", - цитирует эксперта "Российская Газета".

По мнению эксперта, рост доллара к рублю может укрепиться и выйти из коридора 56,0 - 57,0 рублей в нижней границе торгового диапазона и районе 60,0 - 61,16 - в верхней границе.

"При неблагоприятных для российской валюты факторах и событиях, есть шансы не только выйти из уже сложившихся торговых рамок, но и достигнуть уровней в 63,1 - 64,46 по отношению к доллару", - добавил эксперт.
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