Курс доллара на сегодня, 8 ноября 2017: в конце года рубль ждут резкие колебания - эксперты

Курс валют на сегодня, 8 ноября 2017: ЦБ РФ опустил курс евро и поднял курс доллара на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 8 ноября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс евро на сегодня опустился на 31,45 коп. по сравнению с показателем на вторник и составил 67,76 рубля, курс доллара на 8 ноября 2017, напротив, поднялся на 2,61 коп. - до 58,45 рубля.

Стоимость бивалютной корзины на среду опустилась по сравнению с предыдущим показателем на 12,72 копеек - до 62,64 руб.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Как отмечают эксперты, стоимость нефти марки Brent выросла на 42% с ужшкммт июня - более, чем до 64 долларов за баррель, однако российская валюта за этот же период осталась на уровне 59 за доллар. За последнюю неделю наблюдается заметное снижение корреляции между рублем и "черным золотом" и, по мнению аналитиков, курс российской валюты будет сильно колебаться в конце года.

С середины лета нефть поддерживали такие факторы, как заявления участников венского соглашения об ограничении уровня нефтедобычи, бушевавшие в США ураганы и слабый индекс доллара.

В настоящее время действуют другие факторы. Так, в октябре толчок к росту цен на нефть нефти дали саудовские власти, а также Россия, поддержавшие продление нефтяного пакта. Затем котировки подросли на фоне снижения коммерческих запасов нефти в США, теперь же нефтяной рынок следит за арестами чиновников в Саудовской Аравии в рамках борьбы с коррупцией.

"Так сложилось, что техническая картина по Brent указывает на рост котировок до 64 долларов за баррель, а по рублю - на ослабление до 61,2 (за доллар. - прим.ред.), как минимум", - отмечает аналитик "Альпари" Владислав Антонов.

В свою очередь, аналитик FxPro Александр Купцикевич полагает, что в паре евро-рубль сформировался понижательный тренд пары, и теперь она двинется к 70 рублям с дальнейшими перспективами роста к 72, отмечает "РГ".