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Саакашвили собирает в Киеве "марш миллионов"

Опубликовано 07.11.17 17:19 Саакашвили собирает в Киеве "марш миллионов"

Тем временем Верховная рада оставила Авакова на посту главы МВД Украины.

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пригрозил президенту Украины Петру Порошенко маршем миллионов в Киеве.  

«Если вы хотите марш миллионов, вы получите марш миллионов», — заявил он, выступая на митинге у стен Рады. Его цитирует РИА ФАН.

Кроме того, Саакашвили обратился к украинцам с призывом собраться сегодня у здания парламента. «Ждем всех к 18.30 для оглашения дальнейшего плана», — говорится в сообщении на его странице в Facebook.

"Наш план будет касаться смены ужшкммт власти в Украине на всех уровнях. Каждый из вас профессор. Каждый из вас академик. А они двоечники, которые сидят и смотрят в свои шпаргалки. В 18:00 они выйдут из Рады и будут сдавать нам экзамен". "Им не очень приятно, а нам интересно. И мы огласим свой план", - цитирует политика Страна.ua.

Тем временем Верховная рада приняла решение оставить Арсена Авакова на посту министра внутренних дел Украины. Как сообщает ТАСС, предложенное некоторыми депутатами постановление о его отставке поддержал во вторник только 31 депутат при 226 необходимых.

С инициативой уволить Авакова ранее выступили представители Блока Петра Порошенко. Это произошло на фоне скандала вокруг сына министра, которого заподозрили в мошенничестве при закупке рюкзаков для нацгвардии. Ущерб государству от его действий мог составить 14 млн гривен.

Сам Арсен Аваков вину сына полностью отрицает. По его словам, Александр не имеет никакого отношения к махинациям с бюджетными деньгами и он готов доказать свою невиновность в суде.
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