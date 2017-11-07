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Полиция раскрыла многомиллионную схему мошенничества в столичных автосалонах

Опубликовано 07.11.17 13:15 Полиция раскрыла многомиллионную схему мошенничества в столичных автосалонах

Злоумышленники занимались махинациями при продаже автомобилей.

Столичные правоохранители задержали банду мошенников, работавших в автосалонах Москвы и занимавшихся махинациями при продаже машин.

Как пишет Life со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк, преступники публиковали на интернет-площадках объявления о продаже новых транспортных средств, но после внесения оплаты покупателем, нечистоплотные продавцы подделывали уже подписанный договор, где значительно завышали стоимость машины. После этого жертве предлагалось либо ужшкммт доплатить, либо купить на внесенные средства подержанный автомобиль.

"Таким образом клиентов вынуждали приобретать транспортное средство на невыгодных условиях, с переплатой свыше 250 тысяч рублей. Общий материальный ущерб, нанесённый гражданам, превысил 50 миллионов рублей", - рассказали правоохранители.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемые задержаны и помещены под стражу. Ими оказались уроженцы различных регионов РВ в возрасте от 22 до 34 лет.
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