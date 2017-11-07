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10 Вайнштейн и Спейси пройдут курс лечения от сексуальной зависимости

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Вайнштейн и Спейси пройдут курс лечения от сексуальной зависимости

Опубликовано 07.11.17 10:49 Вайнштейн и Спейси пройдут курс лечения от сексуальной зависимости

Между тем голливудский продюсер Вайнштейн исключен из Академии телевидения.

Актер Кевин Спейси, обвиненный в домогательствах, отправился в клинику Медоус в американском штате Аризона. Как сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на Daily Mail, в заведении он будет проходить лечение от секс-зависимости.

О возможности реабилитации Сейси заявил и его агент. Представитель Спейси отметил, что артист выделит время между съемками, чтобы пройти курс лечения.

Ранее сразу несколько мужчин обвинили Кевина Спейси в сексуальных домогатсльвах. Первым о приставаниях артиста заявил актер Энтони Рэпп, заявивший , что актер приставал к нему, когда ужшкммт ему было 14 лет, а Спейси - 26 лет. Затем в домогательствах звезду обвинили еще несколько актеров.

Примечательно, что Кевин Спейси и Харви Вайнштейн будут вместе лечиться от «сексуальной наркомании», звезда «карточного домика» и известный продюсер выбрали один реабилитационный центр, пишет ИА REGNUM.

Центр носит название The Meadows, учреждение расположено в штате США Аризона. Оно предлагает 45-дневную программу называющуюся «Нежный путь», в ходе которой производится «лечение сексуальных наркоманов».

В ходе программы, предлагаемой центром, его пациенты занимаются различным творчеством, в том числе — изобразительным искусством, а также получают консультации специалистов.

Тем временем продюсер Харви Вайнштейн, оказавшийся в центре​ скандала в связи с многочисленными обвинениями в сексуальных домогательствах, исключен из рядов Академии телевизионных наук и искусств США, сообщает РБК со ссылкой на агентство Associated Press.

​Решение об этом было принято в понедельник, руководство академии проголосовало за пожизненное исключение Вайнштейна. Кроме того, руководство организации уже заявило, что начало пересмотр кодекса поведения членов Академии телевидения. На протяжении своей карьеры Вайнштейн заработал 16 номинаций на премию «Эмми», которую вручает академия.
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