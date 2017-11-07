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Уральский радиолюбитель нашел на горе у перевала Дятлова обломок НЛО

Опубликовано 07.11.17 10:21 Уральский радиолюбитель нашел на горе у перевала Дятлова обломок НЛО

Исследователь напомнил, что, согласно одной из версий, группа студентов могла погибнуть из-за НЛО.

Виртуальный исследователь из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев сделал, по его мнению, сенсационное открытие. По его словам, на горе Холатчахль, недалеко от того места, где в феврале 1959 года трагически погибла группа туристов во главе с Игорем Дятловым, находится обломок НЛО.

Как напомнил Валентин Дегтерев, по одной из версий, студенты могли погибнуть из-за НЛО. Ранее это предположение строилось на косвенных доказательствах, тогда как теперь радиолюбитель уверен, что смог найти ужшкммт убедительный аргумент в пользу трагического контакта людей с внеземной цивилизацией. 

"Я осмотрел спутниковые снимки горы Холатчахль в ее самом неприступном склоне. С восточной стороны. Снимки,как всегда, нашел в архиве сайта Google Earth. Последняя серия за 2013 год... По координатам: 61° 45.687'N, 59° 25.724'E На склоне горы лежит огромный дисковидный НЛО. Как видно по снимку он находится в отличном состоянии, при падение почти не поврежден. Размеры его около 20 метров, высотой с десять метров", - рассказал Валентин в своем блоге.

По мнению исследователя, предмет имеет техногенное происхождение.

"То, что его не нашли мне понятно. Место малодоступное. Видимо туда еще никто не набредал", - подчеркнул он, добавив, что поднятся на эту гору могут только люди со спецподготовкой. К тому же, по его словам, неизвестно, что поджидает исследователей на пути, кроме привычных для альпинистов экстремальных условий.

Как писал TopNews, трагедия на перевале Дятлова произошла в феврале 1959 года. Тогда из похода не вернулись девять молодых людей. Обстоятельства их страшной гибели не выяснены до сих пор.
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