Курс доллара на сегодня, 7 ноября 2017: рубль укрепится после чистки в Саудовской Аравии - эксперты

Курс валют на сегодня, 7 ноября 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня, 7 ноября 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 7 ноября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 7 ноября 2017 составляет 58,42 руб., курс евро на сегодня - 68,08 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 7 ноября 2017, ЦБ РФ

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 57,04 руб. при покупке и 60,16 руб. при продаже, курс евро на 7 ноября 2017 равен 66,28 и 69,78 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Как отмечают эксперты, за минувшие выходные произошел ужшкммт резкий рост цен на нефть. Впервые с июля 2015 года "черное золото" достигло отметки в 62,87 доллара. По мнению аналитиков, это связано с новостями из Саудовской Аравии, где арестовали 11 членов королевской семьи в рамках борьбы с коррупцией.

В числе арестованных оказался член правления нефтяной компании Saudi Aramco, экс-глава Минфина Саудовской Аравии Ибрагим аль-Ассаф.

Задержанные обвиняются в отмывании денег, злоупотреблении властью, взяточничестве, растрате и других преступлениях.

Примечательно, что после ареста членов королевской семьи в Саудовской Аравии в ходе торгов на Межконтинентальной бирже ICE стоимость нефти марки Brent увеличилась на 0,656% и торговалась по отметке 62,48 доллара за баррель. Баррель нефти WTI вырос до 55,97 доллара (на 0,59%).

Эксперты подчеркивают, что рост мировых цен на нефть потянет вверх российскую валюту.