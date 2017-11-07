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Курс доллара на сегодня, 7 ноября 2017: доллар давит на рубль и евро - эксперты

Опубликовано 07.11.17 00:18 Курс доллара на сегодня, 7 ноября 2017: доллар давит на рубль и евро - эксперты

Курс валют на сегодня, 7 ноября 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 7 ноября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 7 ноября 2017 составляет 58,42 руб., курс евро на сегодня - 68,08 руб.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

По словам экспертов, курс доллара оказывает давление на рубль и евро, причем эта динамика сохранится как минимум в течение нескольких дней. Специалисты полагают, что в ближайшее время ФРС изменит ставку, о чем должно объявить ужшкммт новое руководство регулятора. Однако в случае отсутствия изменений, рост курса доллара остановится со второй половины недели.

Курс рубля продолжает лихорадить как и всю банковскую систему РФ. Банки получают поддержку от правительства, скупающего коммерческие структуры. Однако пока неясно, что затем с этим делать. К тому же у регулятора заканчиваются валютные возможности.

По словам главного экономиста ING по России и СНГ Дмитрия Полевого, спрос на доллары достиг рекордных с марта отметок, и пока непонятно, кто именно скупает валюту. Возможно, покупателем является кто-то из российских корпораций.

Вместе с тем, на денежном рынке наблюдаются признаки дефицита валютной ликвидности, что говорит о выводе валютных потоков из России в преддверии значительного ухудшения экономики и падения рубля. Эксперты рекомендуют сбрасывать рублевые активы, полагая, что в течении месяца российская валюта может упасть до 15%.
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