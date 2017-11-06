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Какой сегодня праздник: 6 ноября 2017 отмечается церковный праздник Скорбящая Божья Мать (Светец)

Опубликовано 06.11.17 00:30 Какой сегодня праздник: 6 ноября 2017 отмечается церковный праздник Скорбящая Божья Мать (Светец)

Сегодня, 6 ноября 2017, празднуют Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов и другие праздники.

Какой сегодня церковный праздник, 6 ноября 2017: Скорбящая Божья Мать (Светец)

6 ноября 2017 года отмечается народный праздник Скорбящая Божья Мать (Светец). В этот день православные верующие почитают икону Богородицы "Всех скорбящих Радость".

Свое второе название - Светец праздник получил по причине девичьих посиделок, которые проходили под освещением лучин.

В XVII веке икона Божией Матери "Всех скорбящих Радость" находилась на хранении в Преображенской церкви. В те времена в Москве жила сестра патриарха Иоакима Евфимия. Она страдала от болезни, которую никто не ужшкммт мог излечить – раны в боку. В 1688 году, после молитвы Пресвятой Богородице, ей послышался голос, который возвестил о возможном исцелении у образа «Всех скорбящих Радость». Евфимия, призвав священника с этой иконой в свой дом и совершив над ней молебен, избавилась от недуга. В память о сотворении чуда и был создан данный праздник.

В этот день незамужние девушки собирались на посиделки и занимались рукоделием. 

По приметам, если в этот день услышать сверчка, то в дом придет несчастье. Падение в канаву сулит долгуж жизнь, а если зажженная лучина начала трещать - это к морозу.

Какой сегодня праздник, 6 ноября: Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов

Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов отмечается ежегодно 6 ноября. В 2017 году дату справляют 17-й раз. Россия, Украина, Республика Беларусь принимают участие в данном событии.

Событие было учреждено в 2001 году. Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций приняла резолюцию № A/RES/56/4, провозгласившую 6 ноября памятной датой.

Документ призывает сохранить природу, её ресурсы для благополучия жителей Земли. Решение об установлении данного праздника подчёркивает важную роль экологической системы, призывает справлять этот международный день, распространять информацию о нём.

Кто празднует именины 6 ноября 2017 года? 

Афанасий, Алексей, Иван, Георгий. Николай, Ираклий и Пётр.

Что произошло 6 ноября 2017 в истории?   

  • 1492 – Христофор Колумб познакомился со странным обычаем индейцев – курить табак.
  • 1919 – объявлено в Лондоне о том, что подтвердили Общую теорию относительности Эйнштейна.
  • 1930 – вступил в строй Московский автосборочный завод имени КИМ.
  • 1941 – обращение Сталина прозвучало накануне парада на Красной площади о годовщине социалистической революции.
  • 1943 – Киев освободили от немецко-фашистских оккупантов.
  • 1991 – был издан указ президента Ельцина – прекратить деятельность КПСС и КП РСФСР.

Кто родился 6 ноября 2017 из знаменитостей? 

  • Адольф Сакс 1814 – бельгийский дирижер и изобретатель саксофона.
  • Чарльз Доу 1851 – американский журналист, один из создателей индекса Доу-Джонса.
  • Дмитрий Мамин-Сибиряк 1852 – русский драматург и прозаик.
  • Эмиль Лотяну 1936 – молдавский и советский кинорежиссер, писатель и Народный артист РСФСР.
  • Алла Сурикова 1940 – российский и советский кинорежиссер, педагог и сценарист.
  • Марина Хлебникова 1965 – российская и советская эстрадная певица, и телеведущая.
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