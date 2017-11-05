Какой сегодня праздник: 5 ноября 2017 отмечается церковный праздник День Якова

Сегодня, 5 ноября 2017, также празднуют День военного разведчика, День рождения Останкинской телебашни и другие праздники.

Какой сегодня церковный праздник, 5 ноября 2017: День Якова

5 ноября 2017 года отмечается народный праздник — День Якова. Сегодня вспоминают апостола от 70-ти Иакова, брата Господня по плоти.

Установить подробности жизни святого не представляется возможным. Он упоминается лишь в нескольких посланиях и деяниях, уже будучи признанным апостолом. Согласно библейским книгам, Иаков поверил в Иисуса Христа только после его умерщвления и последующего воскрешения. Он известен как апостол от 70-ти и как 1-й ужшкммт епископ Иерусалима. Смерть его была мучительной. Он пострадал от рук иудеев. В 62 (63) году был сброшен с крыльца Иерусалимского храма и забит камнями.

В народе Якова называли Гужником — апостол Иаков считается покровителем мужской работы, к которой относилась починка конской сбруи или изготовление гужи. Гуж – это часть конской упряжи, которая выполняет важную функцию.

В этот день принято чинить конную сбрую, валять валенки, заниматься плотницкими, скобяными и столярными работами. Многие на Якова ходят в лес за дровами. Считается, что этот день принесет с дровами тепло.

По народным приметам, если в Яков день выпал град, то к Матрене (22 ноября) зима войдет в свои права.

Если в этот день землю покроет пышный снег, то зима будет мягкой и теплой, а лето богатым на урожай.

Дождь на Якова предвещает обильный урожай.

Какой сегодня праздник, 5 ноября: День военного разведчика в России

Ежегодно 5 октября отмечается День военного разведчика. В 2017 году событие справляют формально 18-й раз, оно не является общегосударственным выходным. Закреплено Указом Президента РФ от 31.05.2006 № 549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации». Документ подписан В. Путиным.

День рождения Останкинской телебашни

5 ноября 2017 года Останкинская башня в Москве отмечает свое 50-летие. Днем рождения этого памятника архитектуры считается 5 ноября 1967 г. – дата подписания акта ввода в эксплуатацию и первой эфирной трансляции (4 телевизионные и 3 радиовещательные программы).

В декабре 1968 года, на момент завершения строительства, телебашня была самым высоким сооружением в Европе и вторым (после Си-Эн Тауэр в Торонто) в мире. Ее высота составляла 540 метров.

Знаменательные исторические события 5 ноября:

5 ноября 1854 год – произошло одно из ключевых сражений в Крымской войне — Инкерманское Сражение произошло под Инкерманом между англо-французскими и русскими войсками. Русские пытались сорвать планируемый штурм Севастополя и вынудить противников снять осаду. Русская армия в составе около 20 тыс. человек под командованием Соймонова захватила позиции англичан, численность которых была в 2 раза меньше. В процессе сражения, английские войска потеряли более половины бойцов, но им на помощь поспешили французы, на 180 градусов повернувшие ход сражения. – русская армия была разбита и вынужденно отступила с огромными потерями. Однако основной цели она добилась: штурм Севастополя не состоялся.

5 ноября 1925 год – открытие в Москве первого планетария Первый за всю историю в СССР планетария стал 13 по счету во всем мире. Десять из них возвышались на территории Германии. В день открытия первого московского планетария в нем провели важную лекцию с демонстрацией искусственных просторов космоса. В начале работы планетария в нем было проведено несколько лекций на тему «Строение Вселенной и Земли». В этом же году лекторами-изобретателями был создан искусственный прибор восходящего солнца, который проработал вплоть до закрытия в 1994 году учреждения.

5 ноября 1957 год – открытие в Пловдиве памятника советским воинам-освободителям – «Алеша» Памятник был установлен в болгарском городе Пловдива неизвестному воину-освободителю. Болгары по неведомым причинам называют его «Алеша». Может это связано с тем, что во время строительных работ монумента, нередко в стране играла песня под названием «Стоит под горою Алеша». Памятник можно увидеть из любой точки городу, так как он имеет 17-метровую высоту. В 90-х годах его пытались снести, но п, олнако осле долгих судебных тяжб верховный суд постановил – памятник «Алеша» — это прежде всего история, которая сносу подлежать не должна.

Родились 5 ноября:

- Кузьма Петров-Водкин (1878-1939 годы) – российский живописец, график и символист. Петров-Водкин был одним из крупнейших художников двадцатого века. Кроме того, он был и писателем с большой буквы, автором потрясающих мемуаров, которые никак не могла принять советская идеология сталинского времени. И только в 60-х годах его талант был замечен и оценен по достоинству.

- Джо Дассен (1938-1980 годы) – американский выдающийся певец, музыкант. За весь учебный период Дассен многократно менял места жительства и учебные учреждения и, наконец, получил в Гренобле степень бакалавра. С 1958 года Джо начинает писать музыку и слова к фильмам, однако всерьез этим делом еще не увлекается. Настоящая популярность пришла к Дассену после того, как его жена в студии записала диск с любительскими песнями Джо.

- Брайан Адамс (1959 год) – гитарист, рок-музыкант и автор-исполнитель. С детства много путешествовал и объездил огромное количество стран. В пятнадцать лет Адамс увлекся гитарой и довольно быстро освоил ее, а спустя несколько лет открыл собственную студию звукозаписи. Дебютный альбом выпустил в 1980 г., однако успех к Брайану пришел не сразу. Это произошло через пять лет благодаря его авторской песне «Небеса», занявшей первые строчки британо-американских хит-парадов.

- Вивьен Ли (1913-1967 годы) – актриса, получившая двух Оскаров. Юная Вивьен уже с трех лет участвовала в театральных представлениях, идя по стопам матери, работающей в театре. Она с детских лет прививала дочери любовь к литературе, искусству и театру. В 1935 году состоялся ее первый «взрослый» дебют, но оглушительный успех актриса получила в 1938 году после выхода в свет картины с ее участием «Унесенные ветром». За главную роль Вивьен получила первого Оскара.

- Кира Муратова (1934 год) – известный режиссер-сценарист. Первые шаги в роли режиссера Кира сделала на Одесской киностудии. Первой работой Муратовой стал фильм под названием «У крутого Яра», снятый в 1962 году. Через 2 года она совместно с мужем снимает полнометражную картину «Наш честный хлеб». Внимание зрителей привлекли также такие ленты как «Астенический Синдром» и «Перемена участи».

- Святослав Рерих (1904-1993 годы) – российский художник, философ и культуролог, принявший активное участие в культурной и общественной жизни России, США и своей второй родины – Индии.

Именины 5 ноября: «День ангела» пятого ноября отметят представители таких имен как Афанасий, Александр, Емельян, Владимир, Игнатий, Иван, Максим, Петр, Николай и Яков.