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В Дагестане жена полицейского заявила, что ее полгода насиловали девять односельчан

Опубликовано 05.11.17 11:35 В Дагестане жена полицейского заявила, что ее полгода насиловали девять односельчан

Жена полицейского в Дагестане пожаловалась, что ее полгода насиловали девять односельчан.

Жительница села Новочуртах заявила о том, что ее систематически в течение шести месяцев насиловали односельчане. Она потребовала наказать девять человек, которые довели ее до попытки суицида. По словам потерпевшей, преступления совершались с февраля по август 2017 года, передает Lenta.ru.

Все происходило по ночам, когда мужчина находился на дежурствах. Среди обвиняемых она называет замначальника ОУР ОМВД по Хасавюрту Давуда Магомедова, который работал с ее супругом в одном кабинете.

Мужчины опаивали ее алкоголем, пичкали психотропными средствами ужшкммт и говорили, что она отвечает за своего мужа, сотрудника местной полиции, утверждает женщина. При этом неизвестно, в чем он провинился. Муж женщины подал на развод, и сейчас она живет у своих родителей. Жительница села сообщила, что хотела совершить самоубийство, но этому помешали неожиданные гости.

Групповое надругательство над молодой замужней женщиной в дагестанском селе вызвало неоднозначную реакцию у жителей населённого пункта и региона. Сейчас они уверены, что за полгода издевательств Асият уже давно должна была принять меры вплоть до убийства своих обидчиков, пишет NEWS-R.

«Надо было убить их потом вешаться!», - рекомендуют женщине «доброжелатели».

«Полгода терпела… надо было в первый же день написать заявление. После того, что ее всем селом почти воспользовались написала она заяву. Муж, конечно, разведется, как ему с ней жить, если она ему даже не рассказала об этом», - комментируют подписчики групп, где обсуждают случившееся.
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