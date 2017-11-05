Дональд Трамп заявил о тотальном господстве США на суше и в космосе.

Президент США Дональд Трамп заявил, что "ни диктатор, ни режим или нация не должны недооценивать решимость" граждан США. Глава Соединённых Штатов также называл американцев самыми бесстрашными воинами в мире во время посещения базы Йокота недалеко от Токио, передает Лайф.

Перед началом выступления Трампа командующий американскими ВС в Японии генерал-лейтенант Джерри Мартинес вручил ему куртку пилота. Тогда глава США под ликование военных надел куртку и начал речь. Трамп во время ужшкммт выступления неоднократно благодарил служащих и подчёркивал важность базы Йокота.

«Мы господствуем в воздухе, мы господствуем в море, мы господствуем на суше и в космосе. И не потому, что у нас лучшее оборудование, хотя это так. Но потому, что у нас есть нечто лучше, чем оборудование. У нас — лучшие люди», - цитирует речь Трампа НТВ.

Он заверил, что военнослужащие страны будут иметь «технику, ресурсы и финансирование», необходимые для защиты страны, — для «незамедлительного и решительного ответа» ее врагам.



Завершив выступление, глава государства улетел на вертолете в загородный клуб — играть в гольф с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.