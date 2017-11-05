Канада ввела против России новые санкции из-за "дела Магнитского"

Посольство РФ назвало санкции Канады бессмысленными и пообещало ответные меры.

Правительство Канады ввело санкции против 30 граждан России, говорится в заявлении канадского МИД. Как отмечается в документе, ограничительные меры связаны с законом "О жертвах коррумпированных иностранных правительств", который аналогичен американскому "акту Магнитского", сообщает РИА Новости.

"Канада уже долгое время выражает глубокую озабоченность по поводу дела Сергея Магнитского и того, как оно отражает состояние российской системы правосудия и верховенства закона", — заявляет МИД.

В санкционный список попали председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, бывший начальник Бутырского СИЗО Дмитрий Комнов, судья Сергей Подопригоров, бывший замминистра внутренних ужшкммт дел Алексей Аничин, предприниматель Дмитрий Клюев. Всего в списке 52 человека — помимо россиян, там числятся 19 граждан Венесуэлы и трое — Южного Судана. Всем им запрещается въезд в Канаду, а их активы в стране будут заморожены.

Россия будет неизменно отвечать на новые санкции со стороны Канады взаимными и адекватными мерами. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь российской дипмиссии в Оттаве Кирилл Калинин.

"Решение Канады о расширении антироссийских санкций под ложным предлогом лицемерной защиты прав человека абсолютно бессмысленно и предосудительно", - сказал дипломат. Он подчеркнул, что такими действиями Оттава "изолирует себя от одной из ключевых мировых держав" и "отбрасывает канадскую внешнюю политику назад в узкую черно-белую мировоззренческую позицию, несовместимую с современной геополитикой".

Калинин добавил, что Россия уже ответила на такие действия Оттавы. "На данный момент десяткам канадцев запрещен въезд в РФ. Это не наш выбор, но в случае новых санкций наш ответ будет неизменным и взаимным с точки зрения количества и качества", - заключил дипломат.