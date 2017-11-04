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День народного единства 2017: какого числа отмечается праздник в России?

Опубликовано 04.11.17 00:20 День народного единства 2017: какого числа отмечается праздник в России?

4 ноября - какой праздник в России: история праздника, а также многое другое читайте в материале TopNews.

День народного единства 2017 в России: какого числа? 

В России 4 ноября отмечается государственный праздник День народного единства. Это событие было учреждено в декабре 2004 года по инициативе Межрелигиозного совета России. Впервые его отметили  4 ноября 2005 года.

День народного единства: история праздника

Дата празднования Дня народного единства связана с историческими событиями, произошедшими в 1612 году, когда Москва наконец-то была освобождена от польских интервентов. 

Рубеж XVI-XVII веков в России известен как смутное время, непосредственной причиной которой, по ужшкммт мнению историков, стало прекращение правления династии Рюриковичей. Положение осложнилось неблагоприятной внутриэкономической ситуацией и иностранным вторжением.

После призыва Святейшего патриарха Гермогена, погибшего от рук поляков за свою верность Православию и причисленному к лику святых, русский народ встал на защиту родины. 

Первое ополчение возглавил рязанский воевода Прокопий Ляпунов, однако в результате распрей между дворянами и казаками, которые по ложному обвинению убили воеводу, ополчение распалось. 

В сентябре 1611 в Нижнем Новгороде земский староста Кузьма Минин обратился к людям с призывом собрать средства и создать ополчение для освобождения страны. Жителей города обложили особым сбором для организации ополчения. По предложению Минина на пост главного воеводы был приглашен новгородский князь Дмитрий Пожарский.

Из Новгорода в другие города рассылались грамоты с призывом к сбору ополчения. Кроме посадских людей и крестьян, в нем собрались также мелкие и средние дворяне. Основные силы ополчения сформировались в городах и уездах Поволжья. 

В марте 1612 года огромное войско под знамена Минина и Пожарского выступило из Нижнего Новгорода и направилось к Ярославлю, где был создан временный "Совет всей Земли". Во всенародном ополчении, для освобождения Русской земли от иноземных захватчиков, участвовали представители всех сословий и всех народов, входящих в состав русской державы. 

Со списком чудотворной иконы Казанской Божией Матери, явленной в 1579 году, Нижегородское земское ополчение сумело 4 ноября 1612 года взять штурмом Китай-город и изгнать поляков из столицы. 

Победа стала мощным импульсом для возрождения российского государства, а икона стала предметом особого почитания.

День народного единства 2017: как празднуют

Впервые День народного единства в России торжественно отметили в 2005 году. Главным центром праздничных мероприятий стал Нижний Новгород. Основным событием праздника было открытие памятника Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. 

В День народного единства в разных городах России проводятся праздничные мероприятия патриотической направленности, шествия, гуляния, ярмарки, выставки и так далее. Все главные парки Москвы подготовили большую развлекательную программу ко Дню народного единства.

В Кремле пройдет церемония торжественного вручения премии президента за укрепление единства российской нации и концерт "Мы едины", а по всей стране пройдут торжественные концерты, салюты, и массовые народные гулянья. 
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