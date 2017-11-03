Однако исполнители проекта не хотят выполнять требования чиновников.

Как выяснила газета "КоммерсантЪ", в ходе подготовки всероссийского онлайн-урока по профилактике ВИЧ для старшеклассников и студентов 1 декабря 2017 года, в Минобрнауки разгорелся настоящий скандал: в конфликт оказались втянуты чиновники и исполнители проекта.

"Впервые в жизни совещание в Минобрнауки закончилось скандалом по моей вине: я отказался писать тексты ответов участникам открытого онлайн-урока по профилактике ВИЧ", - рассказал журналистам исполнитель онлайн-урока, руководитель группы ужшкммт некоммерческих организаций "Центр современных образовательных технологий" Сергей Буланов.

Он отметил, что в ведомстве посчитали "недопустимым" использовать слово "презерватив".

По словам Буланова, перед исполнителями была поставлена задача смоделировать урок с упором на нравственность, чтобы "уйти от скользких тем". К тому же специалист считает некорректным приравнивание рисков заражения ВИЧ-инфекциями только к асоциальному поведению, что от исполнителей требует ведомство.

"Мы будем работать, в большей степени ориентируясь на экспертов Минздрава и Роспотребнадзора, нежели на заказчика", - отметил Буланов.

Представители Министерства образования и науки не стали комментировать конфликтную ситуацию.