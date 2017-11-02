Курс биткоина побил новый рекорд - впервые в истории превысил $7000

В семь с половиной раз с начала 2017 года выросла в цене криптовалюта и ее самая популярная разновидность - биткоин.

Биткоин продолжает устанавливать рекорды. Если накануне самая популярная в мире криптовалюта стоила 6560 долларов, то 2 ноября, по данным электронной биржи Coinmarketcap, за один биткоин дают уже более 7 тысяч долларов, пишет "РГ".

По состоянию на 13:20 по московскому времени биткоин стоил 7054 доллара.За сутки криптовалюта подорожала на 8,03%. Общая капитализация биткоина превысила 117 миллиардов долларов.

По данным биржи OKCoin, в полдень четверга курс криптовалюты составлял 7,016 тысячи долларов за один ужшкммт биткоин. Планку в 7 тысяч долларов биткоин также преодолел на биржах GDAX и ANX. Однако на одной из крупнейших бирж — Bitfinex в 12 часов дня по московскому времени максимальный курс биткоина был зафиксирован на уровне 6,949 тысячи долларов за штуку. В свою очередь, на бирже Poloniex максимальный курс криптовалюты составлял 6,95 тысячи долларов за один биткоин, уточняет РЕН-ТВ.

Редактор портала Happy Coin Club Валерий Смаль связал рост курса с новостью о планах запуска фьючерсов на биткоин, сообщает РБК. Вечером 31 октября чикагская биржа CME Group объявила о намерении запустить фьючерсы на биткоин к концу года, указывает Bloomberg. Создание фьючерсов на биткоин даст возможность институциональным инвесторам торговать криптовалютой, пояснил агентству аналитик венчурного фонда Blockchain Capital Спенсер Богарт.