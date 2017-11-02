Мэра Киева Кличко вызвали на допрос по подозрению в коррупции

Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины начало проверку возможных коррупционных действий мэра Киева Виталия Кличко.

Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) начало проверку возможных коррупционных действий со стороны мэра Киева Виталия Кличко. «Национальное агентство по противодействию коррупции получило информацию о возможном нарушении вами требований статей закона «О предотвращении коррупции», — приводит «СТРАНА.ua» копию письма, направленного Кличко.

В НАПК сообщили Кличко, что получили информацию о возможном нарушении им закона "О предотвращении коррупции" и начинают собирать данные по этому факту.

В частности, в НАПК посмотрели журналистское расследование ужшкммт программы "Схемы" о том, как Кличко летал на частном самолете со скандальными киевскими застройщиками и нардепом Максимом Микитасем.

Мэр Киева тогда ответил журналистам, что случайно встретил на улице под Неаполем Максима Микитася и согласился приобрести билет на чартер, поскольку имел перелет со "стыковкой", а Микитась летел прямым рейсом. Однако в НАПК увидели в этом признаки административного правонарушения по ст. 172 ч. 5 и 172 ч.2.