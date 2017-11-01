 
TOP 10

1 В Москве ученик колледжа зарезал учителя, сделал на фоне трупа селфи и покончил с собой

2 Видео слежки за Джигарханяном появилось в Сети

3 "Ход истории мог быть иным": раскрыт неизвестный факт из жизни Гитлера

4 В Нью-Йорке водитель намеренно въехал в толпу людей: 8 погибших

5 Во Владимирской области большое лесное озеро внезапно ушло под землю

6 Актера Балуева сняли с рейса Москва-Калининград

7 В Москве трагически погибла топ-менеджер "Роснефти", выпав с 12-го этажа

8 ИноСМИ: глава ВТБ пришел на вечеринку с инвесторами в "костюме Сталина"

9 Рустем Адагамов займется избирательной компанией Собчак в соцсетях

10 В Омске "пьяная" медсестра из травмпункта попала на видео

Новости наших партнеров

Новый iPhone собирает интимные фото пользователей в папку, которую нельзя удалить

Опубликовано 01.11.17 17:11 Новый iPhone собирает интимные фото пользователей в папку, которую нельзя удалить

Пользователи iPhone обнаружили в своих гаджетах новую функцию — теперь гаджет ищет и группирует в отдельный альбом фотографии в нижнем белье.

Пользователи iPhone обнаружили, что приложение «Фото» в iOS может распознавать интимные фотографии владельца. Девушки опасаются, что Apple может хранить у себя их снимки, сообщает Лента.ру со ссылкой на The Verge.

На эту функцию указала пользователь Twitter под ником ellieeewbu. «Внимание, все девушки! Зайдите в галерею и введите в поиск "лифчик". Почему Apple сохраняет их и помещает в отдельную папку?» — написала она.

В комментарии к посту девушки стали выкладывать скриншоты, в которых подтверждают, что система выделяет их снимки в белье и купальниках в отдельную ужшкммт категорию.

Как отмечают "Известия" со ссылкой на портал Motherboard, такое нововведение касается только iPhone на iOS 11, в котором была усовершенствована система распознавания предметов на фото и распределения снимков по категориям. Утверждается, что смартфон может определить более 1 тыс. объектов — от «мозаичных панелей» до «цуккини».

Примечательно, что телефон понимает различные вариации слова «бюстгальтер» на разных языках, но при этом не выдает результатов поиска по словам «нижнее белье» или «underwear».
Другие материалы по этой теме

СМИ назвали iPhone X худшим кошмаром компании Apple

Какие тренды подарил Apple смартфонам

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга