Новый iPhone собирает интимные фото пользователей в папку, которую нельзя удалить

Пользователи iPhone обнаружили в своих гаджетах новую функцию — теперь гаджет ищет и группирует в отдельный альбом фотографии в нижнем белье.

Пользователи iPhone обнаружили, что приложение «Фото» в iOS может распознавать интимные фотографии владельца. Девушки опасаются, что Apple может хранить у себя их снимки, сообщает Лента.ру со ссылкой на The Verge.

На эту функцию указала пользователь Twitter под ником ellieeewbu. «Внимание, все девушки! Зайдите в галерею и введите в поиск "лифчик". Почему Apple сохраняет их и помещает в отдельную папку?» — написала она.

В комментарии к посту девушки стали выкладывать скриншоты, в которых подтверждают, что система выделяет их снимки в белье и купальниках в отдельную ужшкммт категорию.

Как отмечают "Известия" со ссылкой на портал Motherboard, такое нововведение касается только iPhone на iOS 11, в котором была усовершенствована система распознавания предметов на фото и распределения снимков по категориям. Утверждается, что смартфон может определить более 1 тыс. объектов — от «мозаичных панелей» до «цуккини».

Примечательно, что телефон понимает различные вариации слова «бюстгальтер» на разных языках, но при этом не выдает результатов поиска по словам «нижнее белье» или «underwear».