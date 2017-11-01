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Актера Александра Балуева сняли с рейса Москва-Калининград

Опубликовано 01.11.17 09:21 Актера Александра Балуева сняли с рейса Москва-Калининград

Инцидент с актером прокомментировала директор актера.

Известного российского актера Александра Балуева сняли с рейса Калининград - Москва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в дирекции калининградского авиаузла.

"Мы можем подтвердить, что Александр Балуев был снят с рейса", - сообщил представитель аэропорта Храброво.

Известно, что самолет авиакомпании UTair, на котором должен был лететь актер, отправился во Внуково, вылетев из Калининграда в 19:39 по местному времени (20:39 мск) без знаменитости на борту.

СМИ тут же принялись сочинять версии о причинах таких ужшкммт действий. Многие предположили, что на момент снятия с рейса актер был пьян. Однако в ситуацию внесла ясность директор Балуева - Ольга Матвейчук.

"В общем, я поняла, что он опоздал на этот рейс. Во-первых он поздно туда приехал, во-вторых, там как-то два рейса подряд, в 19.20 он просто не успевал. Я все время смотрела на часы и интересовалась почему он еще не в самолете? А следующий самолет – ну там в 20 часов. То есть он на свой рейс просто опоздал", - цитирует официального представителя актера "Звезда".

По словам Матвейчук, мз случившегося не стали раздувать скандал. В итоге Александру Балуеву поменяли билет, и он отправился отдыхать.
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