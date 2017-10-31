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Соцсети раскритиковали Пескова и Навку за празднование Хэллоуина с 3-летней дочкой

Опубликовано 31.10.17 17:13 Соцсети раскритиковали Пескова и Навку за празднование Хэллоуина с 3-летней дочкой

Накануне Татьяна Навка опубликовала в своем Instagram видеозапись подготовки к празднику.

Титулованная российская фигуриста Татьяна Навка опубликовала в своем Instagram ролик о том, как ее семья готовиться к празднованию Хеллоуина. На видео запечатлены члены семьи олимпийской чемпионки. Так, ее муж, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ловко вырезает из тыквы "светильник Джека". Сама фигуристка в этот момент держит на руках 3-летнюю дочь Надежду и комментирует происходящее.

"Смотри, какой у нас папа рукодельник", - говорит она, обращаясь к дочке, но маленькая Надя жмется к маме со словами ужшкммт о том, что ее пугает страшная тыква.

Затем маленькая Надя предстает в кадре наряженной в ведьму с накладным носом и в парике.

В своей подписи к ролику Татьяна Навка заявила, что не является большой поклонницей Хеллоуина, однако считает этот праздник хорошим способом отбить у детей "боязнь к разным привидениям и страшилкам".

 

Однако не все подписчики оценили тот факт, что в семье официального представителя Кремля справляют западные праздники.

"Мы вообще чужеродные праздники не признаём. А в этот день у нас свой (более приятный) праздник - день рождения мамы", - написала tanya.sopha.

"Это нечисть,а не праздник..он навлечет беду на наши семьи!" - уверен пользователь с ником hristaradi.

"Позор. Бесовщина", - пишет marfa_gyr.

"Это ужасно. Заигрывание с темными силами хорошим не заканчивается", - считает elenarybka06.

"Если Песков отмечает американский праздник, то No comments", - добавляет afg.boy.
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