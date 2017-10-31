Соцсети раскритиковали Пескова и Навку за празднование Хэллоуина с 3-летней дочкой

Титулованная российская фигуриста Татьяна Навка опубликовала в своем Instagram ролик о том, как ее семья готовиться к празднованию Хеллоуина. На видео запечатлены члены семьи олимпийской чемпионки. Так, ее муж, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ловко вырезает из тыквы "светильник Джека". Сама фигуристка в этот момент держит на руках 3-летнюю дочь Надежду и комментирует происходящее.
"Смотри, какой у нас папа рукодельник", - говорит она, обращаясь к дочке, но маленькая Надя жмется к маме со словами ужшкммт о том, что ее пугает страшная тыква.
Затем маленькая Надя предстает в кадре наряженной в ведьму с накладным носом и в парике.
В своей подписи к ролику Татьяна Навка заявила, что не является большой поклонницей Хеллоуина, однако считает этот праздник хорошим способом отбить у детей "боязнь к разным привидениям и страшилкам".
Однако не все подписчики оценили тот факт, что в семье официального представителя Кремля справляют западные праздники.
"Мы вообще чужеродные праздники не признаём. А в этот день у нас свой (более приятный) праздник - день рождения мамы", - написала tanya.sopha.
"Это нечисть,а не праздник..он навлечет беду на наши семьи!" - уверен пользователь с ником hristaradi.
"Позор. Бесовщина", - пишет marfa_gyr.
"Это ужасно. Заигрывание с темными силами хорошим не заканчивается", - считает elenarybka06.
"Если Песков отмечает американский праздник, то No comments", - добавляет afg.boy.