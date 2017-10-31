"Путина кто-то сильно обманул": эксперт рассказал, зачем США собирает "биоматериал россиян"

Специалист назвал "омерзительной ложью" сообщения о создании генетического оружия.

Накануне президент России Владимир Путин заявил о том, что некие силы в России "целенаправленно и профессионально" собирают биологический материал представителей разных этносов нашей страны. Лидер РФ не стал конкретизировать ситуацию, поэтому точно неизвестно, что он имел ввиду. Журналисты тут же связали слова главы государства с недавними публикациями в СМИ о том, что сбор биологических данных россиян несет в себе угрозу создания биологического оружия, направленного ужшкммт против конкретной расы.

Однако доктор биологических наук, биоинформатик Михаил Гельфанд рассказал изданию НСН о том, что Путина "кто-то сильно обманул". В частности, специалист заявил, что ученые собирают данные не всех этносов России, а только русских.

"Судя по той информации, которая есть, речь идет о генетических детерминантах болезней суставов. Не знаю, зачем им именно русские, возможно, потому что они хотят отделить мутации, которые вызывают предрасположенность, от чисто исторического следа. Это всегда проблема", - сказал ученый, подчеркнув, что сведения о создании генетического оружия являются "какой-то омерзительной ложью".

"Такого оружия не бывает. Люди слишком похожи друг на друга, чтобы можно было создать специфическое оружие против какой-то расы", - сказал Гельфанд.

По мнению специалиста, такое оружие можно создать лишь против очень маленького этноса, который ни с кем не смешивался последнюю тысячу лет.

"Русские таким этносом не являются. Вероятно, можно, потратив безумные деньги, придумать, как истребить жителей условных Андаманских островов. Но для этого есть более простые способы", - сказал эксперт.

По мнению ученого, слухи о возможном создании генетического оружия могут быть использованы определенными кругами в борьбе за финансирование.

Как писал TopNews, накануне глава Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов рассказал о том, что некие лица при помощи систем видеонаблюдения в России собирают образы граждан РФ с неизвестными целями. На это Владимир Путин ответил следующее: "Но образы-то - это ладно. Вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране? Причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос, вот это зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально. Мы такой вот объект очень большого интереса".

Военный эксперт, экс-член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин высказал предположение о том, что образцы РНК могут использоваться для разработки вирусов.