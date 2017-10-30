Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции были вынуждены застрелить взбесившееся животное. Видео инцидента попало на Ютуб.

Огромный разъяренный буйвол ворвался в один из магазинов в городе Яньчэн в Китае и напал на посетителей. Видеоролик размещен на видеохостинге YouTube.

Как видно на кадрах записи, буйвол ворвался в магазин и стал преследовать одного из покупателей, параллельно громя все встречающиеся на пути полки с товарами. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции были вынуждены застрелить ужшкммт взбесившееся животное.

YouTube ВИДЕО: в Китае разъяренный буйвол покалечил покупателей магазина

Отмечается, что животное было предназначено на убой, однако, вырвалось и забежало в местный супермаркет. В результате были травмированы шестерох посетителей, двое из которых госпитализированы. Среды раненых оказалась и беременная женщина.