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YouTube ВИДЕО: в Китае разъяренный буйвол покалечил покупателей магазина

Опубликовано 30.10.17 22:39 YouTube ВИДЕО: в Китае разъяренный буйвол покалечил покупателей магазина

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции были вынуждены застрелить взбесившееся животное. Видео инцидента попало на Ютуб.

Огромный разъяренный буйвол ворвался в один из магазинов в городе Яньчэн в Китае и напал на посетителей. Видеоролик размещен на видеохостинге YouTube.

Как видно на кадрах записи, буйвол ворвался в магазин и стал преследовать одного из покупателей, параллельно громя все встречающиеся на пути полки с товарами. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции были вынуждены застрелить ужшкммт взбесившееся животное.

YouTube ВИДЕО: в Китае разъяренный буйвол покалечил покупателей магазина

Отмечается, что животное было предназначено на убой, однако, вырвалось и забежало в местный супермаркет. В результате были травмированы шестерох посетителей, двое из которых госпитализированы. Среды раненых оказалась и беременная женщина.
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