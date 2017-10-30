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На Украине рассказали о планах Турции захватить Крым

Опубликовано 30.10.17 21:39 На Украине рассказали о планах Турции захватить Крым

Об этом заявил лидер украинской партии "Свобода" Олег Тягнибок.

Лидер украинской партии «Свобода» Олег Тягнибок заявил, что Турция может захватить Крым. По его словам, когда Украина вернет себе Крым, в чем Киев не сомневается, свои права на полуостров может заявить Турция. Политик в этом контексте считает недальновидными заявления президента Украины Петра Порошенко о создании национальной автономии крымских татар.

«Турция все-таки имеет виды на Крым. Они считают это своей исконной территорией, и я не исключаю того, что ужшкммт следующим шагом — через год, через пять, через десять лет или в ближайшей перспективе — могут быть шаги Турции по созданию не просто национальной автономии, о чем говорил Порошенко, а вообще отдельного государства», — сказал лидер «Свободы».

Он также отметил, что Анкара "не просто так" принимала участие в освобождении замов главы Меджлиса крымско-татарского народа (запрещен в РФ) Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза. Однако не уточнил, какую роль они могут сыграть в "нападении" Турции на Крым.

Напомним, что Чийгоз и Умеров были выданы Турции после того, как в России они были приговорены к разным срокам лишения свободы, в частности за совершение публичных призывов и действий, направленных на изменение территориальной целостности России, и организацию беспорядков у стен крымского парламента в феврале 2014 года, накануне референдума по воссоединению с РФ.
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