Концентрация парниковых газов в атмосфере Земли выросла до максимума за 800 тысяч лет

Эксперты ООН заявили о беспрецедентных темпах роста концентрации углекислого газа, что грозит резким изменением климата на Земле.

В 2016 году в атмосфере Земли было зафиксировано рекордно высокое содержание углекислого газа (CO2), говорится в докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО), выдержки из которого приводит "Интерфакс".

По данным исследователей, произошедшее связано с человеческой деятельностью: содержание CO2 в земной атмосфере в 2016 году достигло самого высокого уровня за 800 тыс. лет. При этом рост уровня CO2 в атмосфере в прошлом году происходил на 50% быстрее, чем за последние 10 лет.

"Это самый высокий рост ужшкммт показателей за 30 лет наблюдений", - сообщила глава программы наблюдений за атмосферой ВМО Оксана Тарасова британской корпорации "Би-би-си".

Темпы роста концентрации углекислого газа в атмосфере за последние 70 лет были почти в 100 раз выше, чем в конце последнего ледникового периода. Столь резкие изменения никогда ранее не наблюдались, подчеркивается в бюллетене. Сравнимая с нынешней концентрация СО2, согласно исследованиям, существовала на Земле 3-5 млн лет назад: тогда на планете было в среднем на 2-3 градуса по Цельсию теплее, а уровень моря был на 10-20 метров выше, отмечает ТАСС.

Согласно данным ВМО, не только углекислый, но и другие парниковые газы сейчас имеют в атмосфере более высокую концентрацию, чем в доиндустриальную эпоху. В частности, концентрация метана (CH4) достигла в 2016 году уровня около 1853 частей на миллиард (1853 mmb), что составляет 256% от уровня до 1750 года. В свою очередь, оксид азота (N2O) имеет сейчас концентрацию в 328,9 mmb, или 128% от доиндустриального уровня.

В докладе ВМО также отмечается, что быстрый рост содержания двуокиси углерода и других парниковых газов в атмосфере Земли может "привести к непредсказуемым изменениям в климатической системе", которые в свою очередь приведут к "серьезным экологическим и экономическим проблемам".

«Без быстрых сокращений выбросов CO2 и других парниковых газов к концу этого столетия нас ожидает опасное повышение температуры, значительно превышающее целевой показатель, установленный Парижским соглашением об изменении климата. Будущие поколения унаследуют гораздо более неблагоприятную для обитания планету», — заявил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас, слова которого приводит РБК.

Особую тревогу, по его словам, вызывает то, что «волшебной палочки» для удаления избытка углекислоты из атмосферы у человечества нет, а его удаление естественным путем может занять как минимум сотни лет.



