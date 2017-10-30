Беспорядки в Испании: на митинг против независимости Каталонии вышли почти 2 млн человек

Однако автономию Каталонии могут расширить, уже заявил МИД Испании.

На улицы Барселоны вышли почти два миллиона человек, которые являются сторонниками единой Испании, чтобы выразить свое несогласие с решением местных властей. Общественная организация «Каталонское гражданское общество», которую поддержали центристская партия «Граждане», соцпартия Каталонии, а также правящая в Испании Народная партия, выступила организатором массовой демонстрации, передает "Звезда".

Все три партии оказались в оппозиции к местным властям. Кроме того, их депутаты отказались принимать участие в голосовании ужшкммт по резолюции о независимости. Многие участники митинга принесли с собой национальные флаги Испании и Каталонии, причем купить полотнище можно прямо на улице по цене от трех до десяти евро.

В минувшую пятницу депутаты парламента Каталонии во время голосования поддержали независимость региона от Испании. В ответ правительство Испании отправило в отставку региональное правительство Каталонии и распустило каталонский парламент, после этого Мадрид взял на себя управление этим автономным сообществом.

Министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис не исключил, что нынешний кризис в Каталонии может в итоге привести к расширению статуса автономии региона, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Я исключаю независимость, но вовсе не большую автономию, даже если уже сейчас это один из регионов с самыми широкими полномочиями и компетенциями не только в Испании, но и во всем мире", — заявил Дастис, отвечая на вопрос о возможном исходе кризиса.

По словам министра, отстраненный от должности главы женералитета Карлес Пучдемон "теоретически" может участвовать в региональных выборах в декабре. "Я не знаю, какая судебная деятельность будет иметь место с настоящего времени до 21 декабря. Если он не будет помещен в тюрьму к этому времени, думаю, он не лишен права (участвовать в выборах. — ред.)", — отметил Дастис.