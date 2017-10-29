Соловьев обвинил Венедиктова в травле журналистов ВГТРК

По мнению Соловьева, неприлично искать политическую подоплеку в нападении на Фельгенгауэр.

По мнению известного российского телеведущего Владимира Соловьева, главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов развернул травлю в отношении журналистов ВГТРК и против него лично.

"Эта травля не только в СМИ. Они еще пытаются подключить и следственные органы. Пусть это остается на их совести… Хотелось бы просто им напомнить, что жизнь длинная и у всех очень хорошая память", - заявил он в беседе с журналистами "Комсомольской ужшкммт правды".

Как писал TopNews, после случая с нападением на радиоведущую Татьяну Фельгенгауэр в редакции "Эха Москвы", Венедиктов обратился в СКР с просьбой допросить журналистов канала "Россия 24", где 11 октября вышел сюжет "Эхо Госдепа. Радиостанция "Эхо Москвы" Соловьев заявил, что неприлично искать политическую подоплеку в нападении на журналистку.