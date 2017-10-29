Мать умершей в Шанхае 14-летней модели из Перми назвала причину трагедии

По словам женщины, условия модельного контракта, по которому работала ее дочь, были очень жесткими.

СМИ выясняют подробности внезапной смерти в Китае 14-летней модели из Перми. По словам матери девушки, ее дочь, приехавшая в Китай по контракту на три месяца, умерла из-за сильного истощения, а вовсе не от менингита, как заверяли врачи.

Женщина пояснила, что ее дочь хотела стать профессиональной моделью, поэтому ее родные дали согласие на условия контракта, предполагающего работу ужшкммт в Китае. Однако, по ее словам, условия контракта были очень жесткими.

"Она звонила и говорила мне: "Мама, я так устала. Я так сильно хочу спать". Я не спала, звонила ей и просила сходить в больницу", - цитирует маму девочки Mirror.

По словам женщины, она собиралась приехать к дочери, чтобы ей помочь, но не успела.

По информации издания, у девочки действительно был "рабский контракт". К тому же по какой-то причине на момент болезни у девочки не было медицинской страховки. Также издание утверждает, что роковым для юной россиянки стал 13-часовой показ Asian Fashion в Шанхае, где она потеряла сознание перед выходом на подиум и впала в двухдневную кому, после которой умерла в больнице.

Однако "МК" со ссылкой на осведомленные источники пишет о том, что не было никакого 13-часового показа, а девушка почувствовала себя плохо во время съемок для ювелирного каталога.

"То есть она не ходила по несколько часов по подиуму без передышки. Один образ отсняли - потом девушек переодевают, делают прически. В перерывах они обедают, пьют чай. Трагедия не могла произойти из-за переутомления. Да, Вика правда жаловалась маме на усталость. Но возможно к этому времени она уже была больна, чувствовала недомогание. В трагедии никто не виноват, произошел несчастный случай", - уверена Эльвира Зайцева.

По словам куратора, отвечавшего за пребывание россиянки в Шанхае.

"Все перевернули с ног на голову, не было никаких 13-часовых показов. Она снималась для каталога. Когда приехала в апартаменты, почувствовала себя плохо, у нее началась рвота, температура была под 40. Агентство сразу отвезло девушку в больницу, ей сделали все анализы. Но это очень страшный вирус. Врачи оказались бессильны", - заявил он, отметив, что в тот роковой день она пробыла на съемках в общей сложности 10 часов.

"Но это общее время, проведенное на объекте. На каждый лук уходит две минуты. А потом модели переодеваются, ждут своей очереди. Их кормят в перерывах, они могут отойти попить чая или кофе", - заверил он.

"Известия" пишут о том, что по факту смерти в Китае 14-летней девочки из Перми сотрудники СКР проводят проверку.