Эксперт: 3 млн россиян потеряют работу из-за новых технологий

В правительстве России рассказали, россияне каких профессий в скором времени останутся без работы.

В скором времени около 3 млн россиян окажутся без работы из-за новых технологий, заявил министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов. Его слова приводит "Интерфакс".

Он отметил, что по текущему анализу в ближайшее время по таким специальностям, как бухгалтеры, юристы, административные сотрудники, люди, работающие в системе управления и учёта кадров, на рынке труда должно будет оказаться около 3 млн человек, которые не будут востребованы и будут ужшкммт заменены новыми информационными технологиями.

Абызов подчеркнул, что, учитывая дефицит кадров в РФ, это огромный вызов, так как это относится прежде всего к людям в возрасте от 45 до 55 лет.

"Это та возрастная когорта и та среда, которая очень тяжела с точки зрения принятия новых навыков образования, новых моделей, дать им новую профессию гораздо труднее, чем сделать это по отношению к молодым людям", - сказал министр.

Он отметил, что "на сегодняшний день не имеем инструментов и механизмов, которые бы мы противопоставили такому вызову".