 
TOP 10

1 Стала известна точная причина смерти Дмитрия Марьянова

2 В Москве задержали маньяка, проворачивавшего своих жертв через мясорубку

3 Путин лично запустил ядерную триаду РФ: Минобороны обнародовало видео

4 Александр Емельяненко ответил на письмо брата Федора

5 В США опубликовали 2,8 тысяч документов об убийстве Кеннеди

6 Эксперты: Минфин и Центробанк готовят "валютный голод"

7 Собчак вызвала критику в Госдуме, предложив провести в Крыму новый референдум

8 США готовы ввести санкции против 39 структур России, включая Ростех и ФСБ

9 Огромный шар в небе напугал жителей Салехарда

10 Замглавы МВД подал в отставку из-за коррупционного скандала с подчиненными

Новости наших партнеров

Курс доллара на сегодня, 28 октября 2017: эксперты рассказали, как решение ЦБ отразится на рубле

Опубликовано 28.10.17 00:46 Курс доллара на сегодня, 28 октября 2017: эксперты рассказали, как решение ЦБ отразится на рубле

Курс валют на сегодня, 28 октября 2017: ЦБ РФ повысил курс доллара и опустил курс евро на сегодня.

Официальный  курс доллара и евро на сегодня, 28 октября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 28 октября 2017 вырос на 32 копейки по сравнению с показателем пятницы и составил 58,0833 рубля. Курс евро на сегодня опустился на 76 копеек - до 67,5276 рубля.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

По словам экспертов, на рынке была полная уверенность в том, что Банк России понизит ключевую процентную ставку.

"Экономическая ситуация стабилизировалась, риски инфляционных шоков в настоящий ужшкммт момент остаются незначительными. Хотя и присутствует момент неопределенности, связанный с санкциями, экономика к нему готова", - цитирует Banki.ru ведущего аналитика банка "Российский Капитал" Анастасию Соснову.

Она уверена, что итоги заседания регулятора частично уже заложены в цене.

"Мы предполагаем, что курс доллара США сегодня вполне может закрыться в диапазоне 57,5-58 рублей за доллар", - отметила она.

Аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов констатирует, что пара доллар/рубль продолжает находиться в диапазоне 58-57,4.

"Тут сказывается противоречивая ситуация, когда нефть обновляет максимумы, а доллар на глобальных рынках начинает рост", - добавил он, уточнив, что снижение ставки ЦБ РФ может послужить драйвером для валютной пары. 
Другие материалы по этой теме

Эксперты: Минфин и Центробанк готовят "валютный голод"

Эксперты рассказали, что будет с рублем в первую неделю ноября

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга