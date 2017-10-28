Курс доллара на сегодня, 28 октября 2017: эксперты рассказали, как решение ЦБ отразится на рубле

Курс валют на сегодня, 28 октября 2017: ЦБ РФ повысил курс доллара и опустил курс евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 28 октября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 28 октября 2017 вырос на 32 копейки по сравнению с показателем пятницы и составил 58,0833 рубля. Курс евро на сегодня опустился на 76 копеек - до 67,5276 рубля.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

По словам экспертов, на рынке была полная уверенность в том, что Банк России понизит ключевую процентную ставку.

"Экономическая ситуация стабилизировалась, риски инфляционных шоков в настоящий ужшкммт момент остаются незначительными. Хотя и присутствует момент неопределенности, связанный с санкциями, экономика к нему готова", - цитирует Banki.ru ведущего аналитика банка "Российский Капитал" Анастасию Соснову.

Она уверена, что итоги заседания регулятора частично уже заложены в цене.

"Мы предполагаем, что курс доллара США сегодня вполне может закрыться в диапазоне 57,5-58 рублей за доллар", - отметила она.

Аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов констатирует, что пара доллар/рубль продолжает находиться в диапазоне 58-57,4.

"Тут сказывается противоречивая ситуация, когда нефть обновляет максимумы, а доллар на глобальных рынках начинает рост", - добавил он, уточнив, что снижение ставки ЦБ РФ может послужить драйвером для валютной пары.