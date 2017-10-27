Собчак вызвала критику Госдумы, предложив провести в Крыму новый референдум

Ксения Собчак заявила, что не собирается агитировать избирателей в Крыму и предложила провести на полуострове «новый независимый референдум».

Телеведущая Ксения Собчак, решившая баллотироваться на пост президента РФ в 2018 году, полагает, что в Крыму должен пройти новый независимый референдум.

"Россия нарушила международные обязательства, это основная точка отсчета. В Крыму живут русские люди, их там много. (...) Мы не можем отнестись к ним, как к субъектам геополитики. Плоха та политика, которая не для людей", - заявила Собчак на встрече с журналистами и сторонниками в Екатеринбурге в пятницу. Ее цитирует "Интерфакс".

"Я вижу выход ужшкммт из кризисной и несправедливой ситуации через новый референдум, который подразумевает разные точки зрения", - сказала она.

Собчак также заявила, что не будет вести агитацию в Крыму. Ранее она заявила, что Крым является украинским с точки зрения международного права.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская, комментируя РИА Новости предложение Собчак о плебисците, напомнила о словах Владимира Путина о том, что статус Крыма и Севастополя не обсуждается.

Сенатор от Севастополя Ольга Тимофеева заявила, в свою очередь, что призыв провести повторный референдум — это неуважение к воле жителей полуострова. "Люди — не подопытный материал, чтобы как петрушечки подпрыгивать по желанию тех или иных политиков", — отметила она.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по делам национальностей Руслан Бальбек в беседе с RT также прокомментировал предложение телеведущей Ксении Собчак, сообщившей о намерении баллотироваться на пост президента России в 2018 году, провести в Крыму новый референдум.

«Крымский референдум не подразумевает реванша, это был турнир на выбывание — выбыла Украина. И все заявления про повторный референдум, что, мол, тогда было всё нечестно, — это лишь жалкие оправдания проигравшего. Повторный референдум на самом деле Западу не нужен, они хотят через Ксению Собчак публично унизить нашу страну как неспособную на геополитические действия. Но все ошиблись — всё было по-честному. А судьи кто? Те, у кого ко всему русскому вражда неистребима!» — подчеркнул депутат.

А вице-спикер парламента Крыма Ремзи Ильясов выразил уверенность в том, что мнение крымчан не изменится, поэтому повторное голосование бесполезно.