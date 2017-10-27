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«Все кончено. Мертвая собака»: блогеры заметили странность в монгольском Google Translate

Опубликовано 27.10.17 17:29 «Все кончено. Мертвая собака»: блогеры заметили странность в монгольском Google Translate

Пользователи обнаружили странность в работе онлайн-переводчика Google Translate.

Российские пользователи онлайн-переводчика Google Translate заметили, что с ним происходит что-то странное - если включить в нем перевод с монгольского языка на русский и вводить много повторяющихся букв, он выдает странные результат.

Если при переводе с монгольского на русский ввести, например, «ааааааааа», то получится «это все». С добавлением еще одной гласной буквы «а» результат сменится на «это нормально», а после еще одной получится «все в порядке».

Если ужшкммт продолжать вводить буквы «а», переводчик будет выдавать варианты перевода «это хорошая вещь», «все кончено», «получить вихрь», «отлично провести время», «мертвая собака» и «нужно наложить на него палец».

Если ввести 155 букв «а», переводчик выдаст: «Однажды у вас будет шанс сделать свой собственный». Если продолжать, получатся «Период полужизни жизни жизни мира, жизни мира, жизни мира», «Однажды вы найдете способ сделать свою жизнь лучшим другом» и «Все это хорошее время. В следующий раз, когда друг идет в больницу, больница находится в пути в больницу».

Пользователи «Двача» также получали от Google Translate фразы «Дайте и дайте показания на себя. Вы не единственный в своей жизни» и «Вы сами себя простили. Вы проклинали себя, а потом отдавали своим друзьям».
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