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В небе над Оклахомой в США появилось редкое космическое явление

Опубликовано 27.10.17 17:18 В небе над Оклахомой в США появилось редкое космическое явление

Удивительное и редкое космическое явление осветило небо над США, его удалось снять на видео.

Небо в городе Эдмонд (Оклахома, США) стало сценой для ослепительного и редкого космического феномена, известного как Спрайт, сообщает NewsFrolсо ссылкой на Daily Mail.

Красные спрайты встречаются очень редко, однако одному удачливому оператору в начале октября чрезвычайно повезло: он снял всполохи 6 раз. Фотограф Пол Смит сумел запечатлеть его на свою камеру во время наблюдения за грозой. На видео заметны удивительные гроздья красноватого света, которые ужшкммт повторяются несколько раз.

Световые разряды похожи на молнии, которые направлены в космос, а не на Землю. Многие могут достигать высоты от 50 до 90 километров.

Вспышки в околоземном космическом пространстве, направленные вверх, вниз и горизонтально, очень слабо изучены. Они подразделяются на спрайты, джеты и эльфы. Окраска вспышек и их форма зависит от высоты, на которой они происходят. В отличие от наблюдаемых на планете молний, эти вспышки имеют яркий цвет, обычно красный или синий, и покрывают большие пространства в верхних слоях атмосферы, а иногда простираются до границы с космосом, уточняет центр "Фобос".
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