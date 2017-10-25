Робби Уильямс назвал причины отмены концертов в России

В сентябре Робби Уильямс должен был выступить в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

Британская поп-звезда Робби Уильямс назвал российским поклонникам причины отмены своих концертов в Москве и Санкт-Петербурге, которые должны были состояться в начале сентября.

В своём видеообращении музыкант заявил, что под конец тура серьёзно заболел и уже пять недель восстанавливается. Перед визитом в Россию он оказался в реанимации.

«Я восстанавливаюсь после болезни последние пять недель. К сожалению, эта болезнь вклинилась как ужшкммт раз под конец моего тура. Россия, я люблю тебя! Не могу дождаться, когда приеду и выступлю с концертами, спою с вами Party Like a Russian», — сказал артист.

Напомним, в сентябре Робби Уильямс должен был выступить в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Однако 5-го числа организатор концертов в России сообщил об отмене всех трех концертов. Через два дня стало известно о госпитализации музыканта. До этого он выступал в Литве.

Робби Уильямс также поблагодарил поклонников за поддержку и сказал, что не может дождаться, когда, наконец, приедет и выступит в России. Он рассказал, что чувствует себя лучше. По его словам, он вернулся к занятиям йогой, перешел на вегетарианский рацион, но по воскресеньям позволяет себе большой бургер.