В Сеть попало тизер-видео самого быстрого гиперкара в мире

Самым быстрым гиперкаром в мире станет спортивный автомобиль из США Venom F5.

В сеть проникло видео, на котором запечатлен первый гиперкар, выпущенный компанией Hennessey Performance. Ролик был опубликован на YouTube-канале фирмы. На видео продемонстрирован не только сам гиперкар, но и дата его презентации, сообщает Piter.tv.

Данная модель носит название Venom F5. Презентуют ее 1 ноября в рамках выставки SEMA в Лас-Вегасе. Широкая публика сможет впервые увидеть автомобиль 1 ноября в павильоне SEMA № 60 005. Сообщается, что премьера и демонстрация автомобиля будет транслироваться в YouTube, Facebook и Instagram.

Издание пишет, что создатели ужшкммт этого автомобиля намерены побить рекорд и разогнать машину до скорости 485 км/ч (предыдущий рекорд равен 431 км/ч), отмечает ИА REGNUM.

Автомобиль является полностью оригинальным, платформу разработчики гиперкара создавали сами, дизайн машины привлекателен и агрессивен, в ролике демонстрируется часть процесса создания кузова.

Компания Hennesey известна тем, что ранее выпустила автомобиль Hennesey Venom GT, который смог обойти по скорости гиперкар Bugatti Veyron Super Sport. 9 февраля 2013 года автомобиль смог разогнаться до скорости в 431 км/ч.