 
TOP 10

1 "Судить меня за это нельзя": Собчак объяснила свои слова про Крым

2 Вдова Дмитрия Марьянова рассказала о наследстве актера

3 Американская актриса обвинила немощного Джорджа Буша-старшего в сексуальных домогательствах

4 Эксперты установили источник распространения вируса BadRabbit

5 Хакеры украли фото знаменитостей, сделанные во время пластических операций

6 Эксперты: судьба рубля определится в пятницу

7 Ученые открыли эффективное и безопасное средство против старения

8 Исламисты в Сирии захватили поставленный из России танк Т-90А

9 Записки с «секретом счастья» Эйнштейна проданы на аукционе за $1,5 млн

10 Эксперты: вирус Badrabbit после СМИ пытался атаковать российские банки из топ-20

Новости наших партнеров

Эксперты составили ТОП-5 лучших смартфонов 2017 года

Опубликовано 25.10.17 10:15 Эксперты составили ТОП-5 лучших смартфонов 2017 года

Эксперты в области электронных гаджетов составили рейтинг флагманских смартфонов 2017 года.

Эксперты определили ТОП-5 смартфонов текущего года. На первой позиции оказались устройства компании Apple – iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Основным достоинством гаджетов является уникальная экосистема, а также высокий уровень безопасности, пишет  РИА VistaNews. Технические параметры гаджета также во многом усовершенствованы. Новая стеклянная задняя панель обеспечивает беспроводную зарядку. Цена IPhone 8 стартует от 699 долларов, а 8 Plus - от 799 долларов.

На втором месте смартфоны компании Google – Pixel и Pixel 2 XL - благодаря хорошо сделанной ОС Android, которая работает более быстро и плавно, нежели ужшкммт во флагманах компании Samsung. Гаджет имеет одну из лучших современных камер. Стоимость Базовой модели стартует от 649 долларов.

Третье место в рейтинге занимает Samsung Galaxy Note 8. Его безграничный экран считается его наиболее сильной стороной, а также очень качественное «железо». Телефон стоит 929,99 доллара.

На четвертом месте Essential Phone, одним из создателей которого является разработчик ОС Android Энди Рубин. Устройство имеет титановый корпус, а также высокий уровень защиты от различных видов повреждений и попадания влаги. Стоимость базовой модели начинается от 699 долларов.

Замыкает пятерку One Plus 5. У него внутренности, полностью отвечающие современным характеристикам при стоимости всего лишь 479 долларов.
Другие материалы по этой теме

Какие тренды подарил Apple смартфонам

Компания Oono показала первый в мире безрамочный смартфон-слайдер

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга