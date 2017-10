Эксперты составили ТОП-5 лучших смартфонов 2017 года Эксперты в области электронных гаджетов составили рейтинг флагманских смартфонов 2017 года. Эксперты определили ТОП-5 смартфонов текущего года. На первой позиции оказались устройства компании Apple – iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Основным достоинством гаджетов является уникальная экосистема, а также высокий уровень безопасности, пишет РИА VistaNews. Технические параметры гаджета также во многом усовершенствованы. Новая стеклянная задняя панель обеспечивает беспроводную зарядку. Цена IPhone 8 стартует от 699 долларов, а 8 Plus - от 799 долларов. На втором месте смартфоны компании Google – Pixel и Pixel 2 XL - благодаря хорошо сделанной ОС Android, которая работает более быстро и плавно, нежели ужшкммт во флагманах компании Samsung. Гаджет имеет одну из лучших современных камер. Стоимость Базовой модели стартует от 649 долларов. Третье место в рейтинге занимает Samsung Galaxy Note 8. Его безграничный экран считается его наиболее сильной стороной, а также очень качественное «железо». Телефон стоит 929,99 доллара. На четвертом месте Essential Phone, одним из создателей которого является разработчик ОС Android Энди Рубин. Устройство имеет титановый корпус, а также высокий уровень защиты от различных видов повреждений и попадания влаги. Стоимость базовой модели начинается от 699 долларов. Замыкает пятерку One Plus 5. У него внутренности, полностью отвечающие современным характеристикам при стоимости всего лишь 479 долларов. Твитнуть Другие материалы по этой теме Какие тренды подарил Apple смартфонам Компания Oono показала первый в мире безрамочный смартфон-слайдер Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка...