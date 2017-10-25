Собчак рассказала Дудю, как предлагала Навальному выдвинуть его жену в президенты

Полуторачасовая запись интервью с Ксенией Собчак опубликована в YouTube-канале «вДудь».

Главред сайте sport.ru и Юрий Дудь пригласил Ксению Собчак в свое шоу 19 октября, спустя несколько часов после ее заявления о планах баллотироваться в президенты в 2018 году. Он выразил мнение, что Собчак совершила «самый странный и, видимо, самый стремный поступок этого года», поэтому надо бы взять у нее интервью, чтобы «понять мотивы».

В самом начале интервью Дудь первым делом поинтересовался у ксении о Навальном и ее интервью с ним. Собчак, в свою очередь ужшкммт поделилась, что во время разговора предлагала ему разные варианты участия в президентской кампании. К примеру, она предложила выдвинуть на выборы супругу Навального Юлию.

"Я сказала: «Послушай, есть Юля, которая имеет твою фамилию, … можно же рассмотреть", — говорит Собчак.

Однако, Навальный отказался, поскольку он считает, что нельзя передавать голоса тех людей, которые готовы проголосовать именно за него. Кроме того, он намерен отвергнуть предложения совместной президентской кампании, если его не зарегистрирует ЦИК.

Собчак также рассказала, что встретилась с Навальным перед тем, как решила объявить о своих планах баллотироваться в президенты.

«Я считаю, что если ты с человеком знаком и если у тебя есть возможность сказать то, что ты о нем думаешь, в лицо, перед тем, как публично выступать, это надо делать, это правильно», — пояснила Собчак, добавив, что именно поэтому она сказала Навальному, что у нее есть мысль участвовать в президентских выборах, но это решение «не до конца сформировано».

Отметим, что в интервью блогеру Юрию Дудю, которое продлилось полтора часа, Ксения Собчак рассказала о конфликте с Навальным, политических амбициях, сотрудничестве с Кремлем, отношениях с Владимиром Путиным, «Доме-2» и многом другом.

Напомним, Собчак объявила о планах бороться за пост президента 18 октября. 24 октября она дала пресс-конференцию, в ходе которой объявила состав предвыборного штаба и разъяснила свою позицию по поводу некоторых политических вопросов, в частности относительно статуса Крыма.