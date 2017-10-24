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Кокшенов после инсульта перестал узнавать жену и родных

Опубликовано 24.10.17 20:44 Кокшенов после инсульта перестал узнавать жену и родных

Супруга артиста разговаривала с врачом и выяснила о состоянии Кокшкнова.

Михаил Кокшенов, недавно перенесший инсульт, по-прежнему находится в реанимации. Его состояние медики оценивают, как тяжелое. Как рассказал изданию "КП" его друг драматург Аркадий Инин, артист практически без сознания и никого не узнает, даже жену..

"Я разговаривал сегодня с его женой Наташей. Она ездила вечером в больницу на беседу с врачами. Пока там дела обстоят без изменения. Михаил практически без сознания. Изредка чуть-чуть приходит в себя. Врачи говорят, что необходимо время", — сказал Инин.

«Не разговаривает. Но врачи ужшкммт говорят, что надо надеяться и ждать», — отметил кинодеятель, добавив, что в палату к Кокшенову никого не пускают. 

Напомним, 81-летний Михаил Кокшенов с признаками инсульта был доставлен в Первую градскую больницу Москвы вечером 17 октября.

Актер известен ролями в фильмах «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная».
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