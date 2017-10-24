СМИ: Саакашвили поселился в палатке возле Верховной рады

Отмечается, что доступ в его палатку закрыт, на входе дежурит охрана.

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили поселился в палатке около здания Верховной рады Украины среди остальных участников протеста. Об этом сообщает «Украинские новости».

Отмечается, что политик намерен находиться в палатке среди митингующих, поэтому взял с собой тёплые вещи. По данным издания, возле палатки Саакашвили выставлена охрана, которая туда никого не пускает.

По словам охранников, внутри идет «рабочее совещание». Также сообщается, что политик ждет появления ужшкммт лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко и мэра Львова Андрея Садового для обсуждения плана дальнейших действий.

Напомним, у здания остаются около 100 человек, также там установлена сцена аппаратура, звучит украинская современная поп-музыка. Саакашвили попросил «родных киевлян» защитить его от экстрадиции в Грузию.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что государственная миграционная служба отказала Саакашвили в получении статуса беженца.