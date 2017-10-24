Суд арестовал на два месяца напавшего на ведущую "Эха Москвы" Фельгенгауэр

Напавший на журналистку "Эха Москвы" частично признал вину, но отрицает замысел убить ведущую.

Пресненский суд Москвы отправил под стражу на два месяца Бориса Грица, который обвиняется в попытке убийства ведущей радиостанции «Эхо Москвы» Татьяны Фельгенгауэр. Такое решение принял судья Евгений Найденов, передает РБК.

Заседание продлилось около десяти минут, еще примерно столько же судья готовил постановление. Ареста Грица требовала следователь ГСУ Москвы. Согласно материалам делаГриц проник в редакцию «Эха Москвы» около 12:35 понедельника, 23 октября. Там обвиняемый, «имея умысел на убийство заместителя главного редактора Татьяны Шадриной [это паспортная фамилия Фельгенгауэр], нанес ей ужшкммт не менее одного удара в область шеи и причинил повреждение в виде резаной раны».

Гриц — уроженец города Сухуми Грузинской ССР, помимо российского у него есть израильское гражданство. Регистрации в Москве, постоянной работы, жены и детей у обвиняемого нет. Ему накануне назначили судебно-психиатрическую экспертизу.

«На данный момент у меня действительно нет регистрации в Москве. Но есть постоянное место жительства на территории города Люберцы. Скрываться я не собираюсь. В связи с этим прошу назначить мне более мягкую меру пресечения», — объяснил он.

Напавший на журналистку радиостанции "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр Борис Гриц частично признал вину. Об этом в Пресненском суде Москвы сообщила следователь. Ее слова приводит ТАСС.

"Гриц вину признал частично, признав нанесение травм потерпевшей, но отрицая умысел на убийство", - сказала следователь. Она также добавила, что "Грицу предъявлено обвинение в покушении на совершение убийства".