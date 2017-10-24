Опубликовано видео проникновения мужчины с ножом в редакцию "Эха Москвы"

О подробностях нападения на Татьяну Фельгенгауэр рассказал главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

В Сети было опубликовано видео, снятое камерами наблюдения на проходной здания, в котором расположена редакция радиостанции "Эхо Москвы". В кадре запечатлен Борис Гриц, совершивiий накануне нападение на журналистку Татьяну Фельгенгауэр. Видно, как он подходит к охраннику на проходной и протягивает ему документы. Неожиданно нападавший заливает лицо своего собеседника содержимым перцового баллончика, а затем благополучно минует пост охраны.

Новые подробности о нападении на ужшкммт журналистку рассказал также главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. В разговоре с "Новой газетой" он сообщил, что появившись в помещении редакции 48-летний Борис Гриц "прошел молча, как у нас проходят все люди за призами, повернул к референтам и затем побежал в гостевую", в которой находились Фельгенгауэр и охранник. Главред подчеркнул, что Гриц сразу напал на журналистку, ударив ее ножом в шею.

"На крик мой охранник и тот охранник, который сидит вот здесь, бросились и скрутили его. Пять-семь секунд прошло. После всего мы вызвали скорую и полицию", - сказал Венедиктов.

По его словам, из документов у нападавшего при себе было обнаружено лишь израильское водительское удостоверение.

"Зовут его Борис Юрьевич Гриц, родился он в Грузии в 1968 году. Он жил какое-то время в Израиле, это удостоверение он получил в 2008 году", - отметил журналист.

Также Венедиктов рассказал, что у нападавшего был нарисованный от руки план помещения, на который было нанесено расположение комнат.

"То есть, он здесь уже бывал. Просто нарисован план этажа. И надписи были сделаны на английском языке. Юзер какой-то - там, юзер какой-то - там, стейшн - там, и так далее", - отметил Венедиктов.

По мнению главреда "Эха Москвы", план расположения комнат преступнику нарисовал человек, бывавший на этаже. редакции.

"Можно знать план, но не знать, где находятся кабинеты для журналистов, где студия, где комната для гостей. Он пошел сразу туда", - пояснил Венедиктов.

Кроме того, он находит странным тот факт, что Гриц знал о нахождении Фельгенгауэр в гостевой на момент совершения нападения.

"Он не мог знать, что Таня здесь в это время, потому что она не должна была тут быть. Она закончила эфирную смену в 11 утра и в 12:15 у нас началось совещание главного редактора с заместителем. И закончилось это совещание, которое должно было длиться полтора часа, на 25 минут раньше. Он появился через пять минут. Вот такая странность. Ее не должно было быть в той комнате, никак", - сказал он, добавив: "Вот как он мог знать, что: а) она на станции; б) что у нас тут что-то закончилось? Он что-то знал, чего не знали мы".

Как писал TopNews, нападение на Татьяну Фельгенгауэр произошло накануне днем в помещении редакции радиостанции "Эха Москвы". Журналистка получила ножевое ранение в шею. Нападавший был задержан. Он объяснил свои действия "телепатическими преследованиями" со стороны Фельгенгауэр. Пострадавшая была госпитализирована, прооперирована и введена в состояние искусственной комы.