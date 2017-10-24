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Дмитрий Марьянов перед смертью был в эпилептическом припадке: свидетель рассказал о последних часах актера

Опубликовано 24.10.17 12:54 Дмитрий Марьянов перед смертью был в эпилептическом припадке: свидетель рассказал о последних часах актера

Дмитрий Марьянов 2017, последние новости: один из пациентов реабилитационного центра раскрыл новые подробности ухода из жизни известного актера.

Отечественные СМИ продолжают обсуждать скоропостижный уход из жизни известного российского актера Дмитрия Марьянова и выяснять подробности его смерти. Так, на днях один из пациентов реабилитационного центра "Феникс", в котором провел последние дни своей жизни артист, рассказал о том, как умирала знаменитость. Именно этому мужчине Марьянов дал свой последний автограф и написал слова поддержки незадолго до собственной кончины.

"Будь ужшкммт здоров. Держись", - написал своему товарищу по несчастью артист. 

По словам свидетеля, в клинике у Дмитрия Марьянова неожиданно произошел эпилептический припадок. Актер упал на пол и стал биться в конвульсиях.

“Я лично держал его за плечи, видел, как пена пошла, язык был черным”, – сообщил очевидец страшных событий, бывший наркоман по имени Егор. Его слова приводит "Рен-ТВ".

Для того, чтобы оказать актеру помощь, ему стали давать таблетки и делать уколы, причем делали это не профессиональные врачи, а  сотрудники центра в спортивных костюмах. Какие именно инъекции были введены артисту, мужчина не знает, однако, по его словам, во время пребывания в "Фениксе" ему ставили уколы галоперидола, феназепама и еще одного препарата.

По словам пациента "Феникаса", после эпилептического припадка, судя по всему, у актера могла быть белая горячка.

“В три часа ночи он поймал так называемую белку. Начал ходит по отделению. Я слышал разговор в комнате, в результате он успокоился, но утром, когда не мог уснуть, он пошел ходит “всех шатать”, - добавил он.
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