В СК назвали две основные версии смерти Марьянова

Следователи продолжают расследование уголовного дела.

Следствие рассматривает две основные версии смерти актера Дмитрия Марьянова. Об этом сообщается на сайте ГСУСК по Московской области.

«Следствием, в настоящее время рассматривается несколько версий произошедшего, две из них основные, несвоевременное прибытие скорой медицинской помощи к актеру Дмитрию Марьянову и оказание услуг реабилитационным центром «Феникс», не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья», — говорится в тексте официального сообщения.

В настоящее время правоохранители выясняют ужшкммт все обстоятельства гибели артиста. Была назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошены свидетели. Кроме этого, из реабилитационного центра "Феникс", где умирал Марьянов, была изъята документация, а у других пациентов клиники взяли дневники, в том числе с записями о пребывании артиста в заведении.

Также следователи изучают записи разговора службы 112 и "скорой", куда обратились друзья Марьянова, которые пытались спасти артиста.

Дело было возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей". Следствие ещё ведётся.

Напомним, Марьянов ушёл из жизни в возрасте 47 лет. Актёр почувствовал себя плохо, когда отдыхал с друзьями на даче в подмосковной Лобне. Сегодня стало известно, что в его крови нашли алкоголь.