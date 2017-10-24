В Минобрнауки объяснили шумиху вокруг диссертации Мединского

В ведомстве уверены, что выступивший против Мединского экспертный совет ВАК ждет ротация. Председатель уже подал в отставку.

В Минобрнауки назвали шумиху в СМИ вокруг диссертации главы Минкультуры Владимира Мединского попыткой оказать давление на решение ведомства по этому вопросу, заявил РИА Новости пресс-секретарь министра образования и науки Андрей Емельянов.

По его словам, повлиять на позицию министерства хотят те, "кто в научном споре не смог убедить уважаемых членов президиума ВАК".

В экспертном совете Высшей аттестационной комиссии (ВАК) по истории, который призывал лишить степени доктора ужшкммт наук министра культуры Владимира Мединского, ожидается ротация кадров, сообщили «Ведомостям» два собеседника в ВАК.

По словам его председателя Павла Уварова, ротация пройдет в течение месяца, но «напрямую это с решением по Мединскому не связано, ротация затевалась раньше». Два человека сказали, что сами раздумывают над тем, чтобы покинуть ВАК после решения сохранить за министром ученую степень. За это на заседании президиума ВАК в пятницу голосовали 14 его членов, против – шесть.

На заседании Уваров поднял вопрос о том, что диссертация Мединского в 2011 г., возможно, не обсуждалась в экспертном совете. «Это означало бы, что диссертация не прошла процедуру утверждения», – говорит один из членов совета.

В итоге Уваров, возглавлявший экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК), подал заявление об отставке с этого поста. Ученый пояснил, что давно намеревался уйти, и этот шаг не связан с решением президиума ВАК по диссертации министра культуры Владимира Мединского.

"Не могу сказать, что это совсем не связано с этим делом но если бы сказали, что у Владимира Ростиславовича нужно отобрать ученую степень, я бы все равно ушел", - сказал Уваров.

По его словам, его отставка обусловлена, во-первых, плановой ротацией в ВАК, а во-вторых, тем, что в экспертом совете он проработал горадзо дольше, чем намеревался, передает ТАСС.

Ранее президиум Высшей аттестационной комиссии решил сохранить ученую степень Мединского. Глава Минобрнауки Ольга Васильева позднее сообщила, что соответствующий приказ ожидается через две недели, он закрепит окончательное решение по данному вопросу.