В Красноярске депутат погиб во время прыжков на батуте

Погибший на батуте в красноярском развлекательном комплексе оказался депутатом Туруханского районного совета.

Следователи проводят проверку по факту гибели 54-летнего мужчины на батутах в торгово-развлекательном центре в Красноярске, передает ТАСС со ссылкой на СКР.

Так, в следственные органы поступило сообщение о гибели 54-летнего мужчины в развлекательном комплексе "Мегалэнд", расположенном в ТРЦ "Планета". По данному факту следственными органами Следственного комитета по Красноярскому краю начата доследственная проверка.

По предварительным данным, мужчина с женой и сыном пришел в батутный комплекс, на аттракционе ужшкммт мужчина упал и сломал себе позвоночник. Скорая помощь констатировала его смерть.

Погибшим при прыжке на батуте в ТРЦ "Планета" в Красноярске оказался депутат Туруханского районного совета Сергей Попович. Об этом РИА Новости сообщили в райсовете.

"Подтверждаю, это Сергей Попович. Он является депутатом с 2015 года", — рассказала собеседница агентства.