В Красноярске депутат погиб во время прыжков на батуте
Опубликовано 24.10.17 09:27
Погибший на батуте в красноярском развлекательном комплексе оказался депутатом Туруханского районного совета.
Следователи проводят проверку по факту гибели 54-летнего мужчины на батутах в торгово-развлекательном центре в Красноярске, передает ТАСС со ссылкой на СКР.
Так, в следственные органы поступило сообщение о гибели 54-летнего мужчины в развлекательном комплексе "Мегалэнд", расположенном в ТРЦ "Планета". По данному факту следственными органами Следственного комитета по Красноярскому краю начата доследственная проверка.
По предварительным данным, мужчина с женой и сыном пришел в батутный комплекс, на аттракционе ужшкммт мужчина упал и сломал себе позвоночник. Скорая помощь констатировала его смерть.
Погибшим при прыжке на батуте в ТРЦ "Планета" в Красноярске оказался депутат Туруханского районного совета Сергей Попович. Об этом РИА Новости сообщили в райсовете.
"Подтверждаю, это Сергей Попович. Он является депутатом с 2015 года", — рассказала собеседница агентства.