19-летняя Александра Авраменко пришла на шоу "На самом деле".

На шоу Дмитрия Шепелева пришла 19-летняя Александра Авраменко, утверждающая, что она являлась любовницей бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Девушка при подключенном полиграфе рассказала, что случайно познакомилась с Вороненковым в мае 2016 года. Это произошло во время предвыборного мероприятия в Нижнем Новгороде. Красотка захотела сфотографироваться с политиком, и в итоге депутат попросил у нее телефон, а затем отвез в отель. Роман пары продолжился в Москве и длился примерно в течение месяца.

Отношения закончились, когда Денис Вороненков ужшкммт отказался уходить от жены, объяснив это своим политическим статусом.

"При этом Мария Максакова догадывалась или даже знала о наших отношениях, но мне казалось, она не против. Параллельно и у Вороненкова, и у меня были другие романы", - сказала девушка.

Также она высказалась и об убийстве Дениса Вороненкова. По ее мнению, к смерти политика может быть причастна Мария Максакова. Девушка отметила, что в первую очередь она подумала о том, что именно оперная певица могла "заказать" своего мужа. Примечательно, что некоторые зрители в студии поддержали Александру. Гости выразили мнение о том, что Максакова могла сговориться с властями Украины, которые затем использовали смерть опального российского политика в своих целях.

Как писал TopNews, Мария Максакова и Денис Вороненков сбежали на Украину в 2016 году. Экс-депутат Госдумы был убит в марте 2017 года в центре Киева. Генпрокурор Украины озвучил версию о том, что политика "заказал" бывший гражданский муж Максаковой Владимир Тюрин, якобы действовавший по указке Кремля.